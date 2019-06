Cena zlata stúpa. Čo je za tým a dokedy to môže trvať?

25.06.2019, 15:00 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Napätie medzi USA a Iránom, neschopnosť centrálnych bánk naštartovať ekonomiku a veľa lacných dlhov vo svete ženú ceny žltého kovu k šesťročným rekordom.

Zlato pritom nie je investícia v pravom zmysle slova. Neponúka pravidelný ročný výnos ako cenné papiere či dividendy ako akcie. Má slabú likviditu a vysoké transakčné náklady. Napriek tomu ho investori v neistých časoch obľubujú. A tie sú práve teraz.

Cena zlata sa na začiatku tohto týždňa vyšplhala na 1 440 dolárov za uncu. Je to najvyššia cena za posledných šesť rokov. Viac tento vzácny kov stál naposledy v máji 2013. Čo je za týmto nárastom?

Príčiny nárastu

Zlato reagovalo v prvom rade na globálne očakávania trhov na znižovanie úrokových sadzieb. Zmenil sa najmä postoj americkej centrálnej banky Fed, ktorá minulý týždeň naznačila, že môže už v budúcom roku znížiť úrokové sadzby, aby povzbudila ekonomiku. Bolo by to prvýkrát od roku 2008. Ako reakcia na to išli hore ceny akcií aj zlata a nadol výnosy dlhopisov a oslabil sa aj dolár.

Podobne ako Fed aj šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi nedávno naznačil, že opätovné uvoľňovanie menovej politiky je možné, ak sa európskej ekonomike nebude dariť.

Investori na burzách sú stále viac presvedčení, že centrálne banky sú pomerne bezmocné v snahe o naštartovanie ekonomického rastu a inflácie. „Jediné, čo im ostáva, je ďalšie menové uvolňovanie, čo

