Ceny elektriny pre domácnosti by v budúcom roku mali významne zdražieť

09.06.2019, 17:01 | TASR

Regulované ceny elektriny pre domácnosti a malé podniky by v budúcom roku mali významne zdražieť. Cena jednej megawatthodiny (MWh) by mohla stúpnuť o približne desať eur. „V porovnaní s dneškom by tak elektrina medziročne zdražela o asi 20 percent,“ povedal Martin Semrič, portfólio manažér spoločnosti Magna Energia.