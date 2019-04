Ceny za parkovanie v Bratislave budú najnižšie, aké môžu byť, tvrdí Vallo

25.04.2019, 16:58 | TASR

Ľudia, ktorí denne dochádzajú do Bratislavy autom, sú zvyknutí, že v niektorých častiach centra mesta parkujú niekoľko hodín zadarmo. Vďaka parkovacej politike pochopia, že to viac nebude možné, a preto začnú uvažovať o iných alternatívach dopravy, prípadne odstavia auto pred hlavným mestom na záchytnom parkovisku. Pre Tablet TV to uviedol bratislavský primátor Matúš Vallo.