Čerpacie stanice Benzina sa vrátili po 15 rokoch na slovenský trh

12.09.2019, 13:23 | TASR

Slovenský trh s palivami sa rozšíril o ďalšieho distribútora pohonných látok, keď sa po 15 rokoch vrátila česká sieť Benzina. Prvú čerpaciu stanicu pod touto značkou už otvorili v apríli v Malackách a v nasledujúcich týždňoch by mali otvoriť sedem nových čerpacích staníc. Informovali o tom vo štvrtok na prezentácii v Malackách zástupcovia spoločnosti.

Benzina je súčasťou skupiny Unipetrol patriacej pod poľskú skupinu PKN Orlen a prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v Českej republike.

PKN Orlen vníma Slovensko ako sľubný maloobchodný trh. „Na Slovensku sme si vybudovali silné postavenie na veľkoobchodnom trhu s palivami. Predáva sa tu viac ako 30 rafinérskych a petrochemických výrobkov vyrobených skupinou Orlen,“ povedal Daniel Obajtek, predseda predstavenstva PKN Orlen.

Počas nasledujúcich dvoch až troch rokov by sa Orlen chcel stať jedným z kľúčových hráčov na slovenskom trhu s palivami. Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 900 čerpacích staníc. Najväčší počet, a to 254, prevádzkuje rafinéria Slovnaft nasledovaná rakúskou sieťou OMW s 91 stanicami a na tretej priečke je Shell s 84 čerpacími stanicami.

Pre poľskú skupinu je Slovensko odrazovým mostíkom do ďalších krajín strednej Európy. Slovensko je piatou krajinou po Poľsku, Českej republike, Nemecku a Litve, kde skupina Orlen prevádzkuje svoje maloobchodné aktivity. Nové čerpacie stanice vzniknú najmä na západnom a strednom Slovensku v zrekonštruovaných priestoroch prevzatých od súkromného prevádzkovateľa. Okrem Malaciek by ich mali motoristi stretnúť napríklad v Strečne, Senci či Šuranoch. Transakcia je podmienená potvrdením od Protimonopolného úradu SR. Do konca roka by chceli rozšíriť sieť slovenských čerpacích staníc Benzina na desať.