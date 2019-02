Čerstvá dávka „leakov“ z vyšetrovania vyvoláva otázky

05.02.2019, 13:55 | Eva Mihočková

Názor | Už ste si dnes dali svoju rannú dávku „leakov“ z vyšetrovacieho spisu v kauze vraždy Jána Kuciaka? Spracovávanie neustáleho toku uniknutých informácií z výsluchov obžalovaných i chráneného svedka sa stáva skutočným testom novinárskej etiky.

Ak by bol spolumajiteľ Penty skutočným objednávateľom vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice, bolo by to pre redakciu TRENDU ďaleko za hranicou akceptovateľnosti. Predstavu, že mediálny dom, pod ktorý TREND patrí, vlastní takýto človek, by nevyvážila ani redakčná nezávislosť, ktorú si týždenník udržiava.

Ako sa však postaviť k tejto výpovedi Aleny Zsuzsovej, keď v minulosti už rovnako označila za objednávateľa Kuciakovej likvidácie Daniela Lipšica i Borisa Kollára? A prečo veríme obvinenému zo sprostredkovania vraždy Zoltánovi Andruskóovi, podľa ktorého išla smrteľná objednávka od Mariána Kočnera? Majú byť novinári tí, ktorí rozhodujú o tom, ktorá z verzií vo vyšetrovacom spise je relevantná a ktorú možno brať s väčšou rezervou?

Neprehliadnite Zsuzsová mala za objednávateľa Kuciakovej vraždy označiť Haščáka. Polícii sa to nezdá

Tvrdí, že ona i Kočner sú nevinní

Novinár musí preosievať informácie, ktoré sa k nemu dostávajú a vyhodnocovať ich pravdivosť, dôveryhodnosť i relevantnosť. Vníma kontext situácie, v tomto prípade súvislosti, o kom J. Kuciak písal, komu mohol najviac prekážať, kto sa mu

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť