Červené mäso by sa mohlo stať ďalším terčom dane z "hriechu"

17.08.2019, 16:48 | TASR

Červené mäso by sa mohlo stať ďalšou položkou, na ktorú sa bude vzťahovať vyššia daň. Uviedla to vo svojej správe agentúra Fitch Solutions. Dôvodom je podiel tohto odvetvia priemyslu na tzv. klimatickej kríze v súvislosti s odlesňovaním a tiež - podľa aktivistov, kruté zaobchádzanie so zvieratami.