Česi chcú namiesto straveniek peniaze. Naše gastrofirmy sa boja o správne stravovanie

Šéfka českého ministerstva financií Alena Schillerová navrhuje zmenu v poskytovaní príspevku na stravovanie zamestnancov. Zamestnávateľom by mala pribudnúť možnosť poskytovať zamestnancom okrem papierových a elektronických stravných lístkov aj peniaze priamo na účet.

Schválenie návrhu by urobilo veľký škrt cez rozpočet najmä firmám, ktoré stravné lístky poskytujú. Na Slovensku sa podobné úvahy naposledy objavili v roku 2016, keď päť gastrofiriem dostalo miliónové pokuty od Protimonopolného úradu (PMÚ) za kartelovú dohodu.

Plány s príspevkami na stravovanie A. Schillerová predostrela v rozhovore pre český denník MF DNES. Jej návrh je prostý, namiesto elektronických alebo papierových lístkov by zamestnanec mohol dostávať aj peniaze. Princíp by sa v zásade nemenil, zamestnanec by za mesiac dostal rovnakú hodnotu, ako mal v stravných lístkoch. Rozdiel by bol iba v tom, že by túto hodnotu dostal od zamestnávateľa na bankový účet. Peniaze majú byť navyše oddelené od mesačnej výplaty a nemajú podliehať dani či odvodom.

„Firmám by odpadla administratíva so stravenkami a náklady na provízie stravenkovým firmám,“ uviedla A. Schillerová pre MF DNES. Reštaurácie a obchody by ušetrili na províziách, ktoré musia platiť pri premene stravných lístkov späť na peniaze. Zamestnanec by navyše nemusel riešiť, kde a ako stravné lístky utratiť, prípadne sledovať ich platnosť. Pre gastro firmy by táto zmena znamenala značné zníženie ziskov.



U nás to navrhovala strana SaS

Podľa českých "stravenkových" firiem môžu tieto zmeny negatívne

