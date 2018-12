Česi sa pred Vianocami utrhli z reťaze. V e-shopoch minuli rekordných 45 miliárd

30.12.2018, 12:51 | TASR

Česi minuli v internetových obchodoch v poslednom štvrťroku pred Vianocami rekordných 45 miliárd Kč (1,75 miliardy eur), čo medziročne predstavuje rast takmer o 20 %. V jedinom týždni od 10. decembra to bolo 5 miliárd Kč. Vyplýva to z odhadov českej Asociácie pre elektronickú komerciu (APEK). Uviedol to server novinky.cz.