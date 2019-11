Česi sa pripravujú na malú revolúciu v realitách

30.11.2019 | Zuzana Kullová

Z českého trhu majú vyhnať „garážových“ maklérov. Zruší sa realitné sprostredkovanie ako voľná živnosť a zmení sa na viazanú. Sprostredkovateľské zmluvy budú po novom už len v písomnej forme a financie klientov musia realitné kancelárie uchovávať na špeciálnom bankovom účte. Ako to bude fungovať v praxi a do akej miery to ovplyvní trh?