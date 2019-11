Kým slovenské nákupy stále stoja, česká armáda dostane 20 nových vozidiel

29.11.2019, 17:30 | Martin Šuba | © 2019 News and Media Holding

Projekt spoločnosti Tatra Defence Vehicle a českej armády ide do finále. V januári 2017 podpísala firma zmluvu s Ministerstvom obrany ČR na predaj 20 kusov špeciálnych obrnených vozidiel 8x8 Pandur II v cene zhruba 1,7 miliardy českých korún bez DPH, čo je približne 66 miliónov eur. Vozidlo slúži českej armáde už dlhodobo a firma plánuje toto partnerstvo do budúcna rozširovať.

Po prebiehajúcich skúškach by česká armáda mala prvé štyri vozidlá obdržať ešte do konca tohto roka. Verejného obstarávania sa zúčastnila iba firma Tatra Defence Vehicle, a to vďaka exkluzívnej licencii a faktu, že ide o rozšírenie počtu týchto vozidiel, ktoré už česká armáda dlhodobo používa.

Oproti starším verziám vozidiel Pandur majú byť tie nové vybavené protimínovou a protibalistickou ochranou. Tým sa však zvýšila hmotnosť vozidiel, čím stratili schopnosť plávania vo vode.

Vozidlá by mali byť schopné prekonávať priekopy do šírky 2,2 metra, zvislé prekážky do výšky 0,6 metra a vodné prekážky do výšky hladiny 1,5 metra, informuje o tom portál armadninoviny.cz. Ide o prvý veľký kontrakt firmy pre českú armádu. Spoločnosť už predstavila Čechom aj novú verziu vozidla Pandur II vo verzii samohybného mínometu.

Akciová spoločnosť Tatra Defence Vehicle, ktorá vyrába obrnené vozidlá Pandur, bola založená v roku 2015 a má aktuálne 83 zamestnancov. Vozidlo Pandur II vyvinula spoločnosť v spolupráci s ďalšími českými podnikmi Retia, Gdels-Steyr, Eldis, Meopta či Ray Service.

„Vozidlo podobné Panduru, Corsac 8x8, firma v minulosti ponúkala aj slovenským ozbrojeným silám. V prípade, ak by sa Slovensko

