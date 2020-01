Cestovateľka: Iránci sú podobní Slovákom, ale pohostinnejší

15.01.2020, 09:30 | Peter Habara | © 2020 News and Media Holding

Najprv to pre ňu bola neznáma, orientálna krajina, o ktorej si čosi prečítala. Po rokoch je to už vážny vzťah. Novinárka Ivana Sladkovská nevenuje svoju pozornosť iba žurnalistike.

Uchvátil ju Irán, kde pôsobí ako sprostredkovateľka pre jednu z miestnych cestovných kancelárií a jej ambasádorka pre Slovensko. V rozhovore prezradila, ako vníma aktuálnu situáciu, čo si aj ona kedysi myslela o Iráne a ako hanebne sa mýlila.

Začiatok roka priniesol na Blízkom východe roky nevídaný scenár. Ako ste vnímali situáciu po atentáte na Sulejmáního?

Až tak ma to neprekvapilo. Napätie sa tam dalo krájať. Hrozba nad nimi visí už vyše 40 rokov. Bála som sa vojny. Asi to nikto na začiatku úplne nevylúčil.

Po toľkých cestách do Iránu tam určite už máte nejaký okruh známych. Ako to vzali?

Časť z nich bola pokojná, zvyšok mal menšie obavy. Oveľa horšie to bolo po zostrelení lietadla a teraz, keď sa opäť dvíhajú protesty. Citeľný rozdiel tam nie je. Ak tam aj človek vycestuje, je dobré vyhnúť sa týmto zhromaždeniam. Sú skôr v okolí univerzít, pamiatky, ktoré obliehajú turisti sú bezpečné.

Robíte sprievodkyňu a sprostredkovateľku pre cestovateľov do krajiny. Otázka je preto jasná: ísť do Iránu alebo zostať doma?

Máme tam také nepísané motto. O Iráne hovoríme, slušne povedané: Je to na figu, ale stabilné. Teraz však neplatí ani tá stabilita, čiže oplatilo by sa počkať.

Nikto sa nevie zhodnúť na tom, či tam ísť alebo nie.

Čo na to komunita cestovných kancelárií v krajine?

Poznám desiatky ľudí, ktorí tam robia v turistickom ruchu. Sú tam zmiešané pocity.

Internet im tam funguje, normálne so mnou komunikujú prakticky o všetkom aj o politike. Nemajú výrazne prísnejšie bezpečnostné opatrenia.

Zaskočilo ich, že sa k tomu vláda priznala (k zostreleniu ukrajinského lietadla, pozn. TRENDU).

Nebudeme si predsa nič nehovárať, je jasné, ako to v takýchto diktatúrach chodí. Priznať farbu je skôr raritou.

Štvrť Darband v Teheráne. Začína sa tam turisticky chodník na Točal. Štvortisícovka s moderným lyžiarskym strediskomZdroj: archív Ivana Sladkovská

Je zase pravda, že Irán nie je klasická diktatúra.

Nie. Ani to tam človek na prvý pohľad necíti. Kým sa nerušia lety, je to signál, že sa nič vážne nedeje. Režim sa drží pri zemi.

Viacero aeroliniek sa vyjadrilo, že Irán budú aj za cenu drahších letov dočasne radšej obchádzať.

To sedí. Niektoré dopravné spoločnosti už ale dávnejšie avizovali, že do Iránu nebudú ďalej lietať. Napríklad Air France plánovalo zrušiť lety v tomto roku.

Sulejmáního smrť celý proces urýchlila. Podotýkam, že rozhodnutie bolo skôr otázkou rentability ako bezpečnosti.

Kým to lieta, všetko je v pohode

Ako je to s vašimi ďalšími cestami?

Mali sme mať lety a zájazdy v apríli. Klienti neznalí pomerov sa vydesili. Výlety síce nezrušili, ale na naše odporúčanie sme tieto tripy odložili. Malo sa ísť do Teheránu, potom obletieť tamojšie mestá lokálnymi spoločnosťami a vybrať sa na časť cesty aj autobusom. Optimálne je odložiť to na jeseň.

Ani mne nie je všetko jedno, ale nemám vyslovene strach. Akurát neviem túto situáciu zreteľne prečítať. A to nielen ja.

Ako vnímali incident s lietadlom?

Aj ja som si najprv myslela, že sa niečo pokazilo už na letisku. Boli predsa vo vzduchu asi tak dve minúty. Rada sledujem dokumentárne filmy o leteckých katastrofách. Raketa v tejto výške a vzdialenosti od letiska mi ani ako laičke nedávala veľký zmysel.

Až časom sa ukázalo, že to bolo ďalej od letiska a o niečo neskôr po vzlete. Odrazu to zapadlo do veľkej skladačky.

Dievčatá na dvore hotela v Isfaháne.Zdroj: archív Ivana Sladkovská

Časť verejnosti musela byť podozrievavá, keď sa prevalilo, že stroj sa zrútil. Nie je trochu zvláštne zostreliť lietadlo, ktoré opustilo medzinárodné letisko a na radare má svoje označenie, aktívne komunikuje s vežou a postupuje podľa letového plánu?

Samozrejme, že je. Viem si však predstaviť, prečo z toho vzišla chyba ľudského faktoru.

Paranojou?

Časť populácie žije už vyše 40 rokov s vedomím, že vojna môže prísť. Mnohí sú už odolní voči drobným „strkaniciam“. Momentálne počítajú s tým, že Trump do volieb v novembri neurobí nič. Nič by vojnou aj tak nezískal. Otázne je, ako sa vyvinú protesty.

Keď je človek v strese a pod veľkým tlakom, navyše sfanatizovaný, čo je v niektorých zložkách armády bežný jav, môže sa prihodiť aj čosi takéto.

Zopár kolegov mi vravelo, že sú v bezpečnostných zložkách ľudia, ktorí svoju prácu berú ako poslanie. Neprídu do práce len tak, necvaknú si lístok, keď sa im skončí služba. Žijú tým každý deň a robia to z presvedčenia.

Nasadzujú svoj život na ochranu vlasti, nech to znie akokoľvek bláznivo a pateticky. Niekedy stačí urobiť jednu chybu.

Iránci ako Slováci

Vo svojej novinárskej práci ste sa nevenovali zahraničnej politike ani Blízkemu východu. Ako to, že vám učaroval práve Irán?

Prvý raz som tam šla na skúšku. Spoznať niečo nové.

Mali ste predsudky?

Samozrejme, nebudem sa na nič hrať. Veľa som o Iráne nevedela. Nakoniec sa tam už vraciam prakticky pravidelne.

Je tam lacno, príjemne, človek sa tam dobre naje. Vidíte tie monumenty prastarej civilizácie, ktorá sa formovala v čase, keď sme my v Európe „zoskakovali zo stromov“.

Kto má rád kombináciu týchto faktorov, čo je aj môj prípad, ten si príde na svoje.

Kaňon Čachúk na ostrove Kešm v Perzskom zálive. Infraštruktúra je tu v porovnaní s pevninou veľmi slabá. Inak je Irán rozvinutý a modernýZdroj: archív Ivana Sladkovská

Čo tam obľubujete?

Ľudí.

V čom?

Možno to trochu preženiem, keď poviem, že Iránci majú bližšie k Slovákom ako k Arabom.

Nebodaj pohostinnosťou?

To sa konkrétne porovnávať nedá. Oni sa správajú k hosťom neuveriteľne zdvorilo. Nie je to tam ukričaná a zaprášená ulica, ako vidíme v amerických filmoch z Blízkeho východu.

Viacero cestovateľov ich správanie voči turistom vyzdvihuje. Nie je to ich vypočítavosť? Žoviálnosť máva skryté úmysly, najmä keď človek vidí bohatého turistu zo Západu...

Vôbec. Je relatívne bežné, že vás ľudia zavolajú k sebe prespať, najesť sa, na čaj a porozprávať sa. Len tak, na ulici, a to po nej môžete ísť prvý aj posledný raz v živote.

Je však pravda, že aj tá pohostinnosť má jeden háčik.

Iránci majú etiketu zvanú taruf. V praxi to vyzerá tak, že vám ponúknem napríklad koláč, čo som upiekla. Dotyčný musí odpovedať: Nie, ďakujem.

Treba to povedať trikrát. Po tretej odmietnutej ponuke už to treba vziať s tým, že to robím kvôli hostiteľovi, nie kvôli svojej pažravosti.

Svätyňa Šah Čeragh v Širaze. Ženy si museli navliecť čádor. Inak povinný nie jeZdroj: archív Ivana Sladkovská

Aj psychológovia ale dary a ponuky vnímajú ako formu manipulácie. Najmä v takomto nerozvinutom vzťahu.

Robí to ktorýkoľvek rodič so svojimi deťmi. Poslúchaš? Dostaneš darček.

Robia to chlapi, keď kupujú ženám drahé veci. Iránci alebo Peržania sú veľmi hrdý národ.

Ak im niekto niečo ponúka, nevezmú to hneď už len z princípu. Nechcú byť nikomu zaviazaní. Niektorí radšej zmoknú vonku na daždi, akoby mali k niekomu zaliezť pod strechu.

Ako sú na tom Iránci s jazykmi?

Opäť vidím podobnosť so Slovákmi. Mladí vedia po anglicky, povedzme taká generácia do veku 40 rokov. Starší skôr nie. Poznám však jedného staršieho muža, ktorý napríklad ovláda hneď niekoľko jazykov.

Poznám to po rokoch novinárskej praxe. Ľudia často hodia Irán do jedného veľkého blízkovýchodného vreca ako Arabov, islamistov. Pritom asi niet bezpečnejšej krajiny s toľkými obyvateľmi a takou rozlohou v regióne.

Nedávno tam jeden útok bol, ale aj o ňom sa vravelo ako o propagandistickom útoku, aby tamojšie sily ukázali, že niečo také zvládnu ľavou zadnou. To však považujem skôr za konšpirácie.

Nikdy som sa tam necítila nepríjemne, nepociťovala som nebezpečenstvo.

Predavač perzských kobercov v arménskej, kresťanskej štvrti Jolfa v meste IsfahánZdroj: archív Ivana Sladkovská

Veľké mestá si väčšinou bezpečnosť ustrážia. Čo však vidiek a odľahlé časti?

Niekedy sa naozaj čudujem, že sa mi ešte nič nestalo. Možno by som na Slovensku bola okradnutá 80-krát. Raz sa mi stalo, že mi cez sociálnu sieť napísal jeden muž, či nejdem do púšte. Ja som išla.

Všetko bolo od neho korektné. Chcel sa zaučiť ako sprievodca, ale veľmi mu to nešlo, tak som mu dávala nejaké rady.

Ak by som chcel ísť o dva týždne do Iránu, čo by ste mi povedali?

Zostaňte doma, teraz je to trochu náročnejšie aj s vízami, keď cestujete neiránskou cestovkou. Stačí počkať pár týždňov a mesiacov, nech sa usadí prach. Potom bude zrejme všetko ako predtým.