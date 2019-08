Cez víkend otvoria v Bratislave nové zjazdy z diaľnice D1

09.08.2019, 10:48 | TASR

Cez víkend sprístupnia vodičom nové zjazdy z diaľnice D1 na Slovnaftskú ulicu v Bratislave. Vybudovali ich v rámci prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky Prievoz pod Prístavným mostom. Tá bude jednou z križovatiek na rýchlostnej ceste R7.

Cez víkend budú sprejazdnené dva zjazdy smerom na Slovnaftskú ulicu. Jeden v smere z D1 od Trnavy a druhý od Petržalky. Sprevádzkovaním prvej etapy sa zároveň začínajú práce na druhej etape rekonštrukcie križovatky, ktoré sa budú sústreďovať najmä na vetvy Bajkalská – Prístavná, D1 Trnava – Prístavná a Bajkalská – D1 Trnava.

V piatok o tom informovali zástupcovia spoločnosti Zero Bypass Limited, koncesionár projektu bratislavského obchvatu (diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7), a spoločnosti D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom stavby.

„V tomto momente sa križovatka Prievoz, tak ako ju vodiči doteraz poznali, stáva históriou. I keď sa prestavba začala neskôr, ako bolo pôvodne plánované, vďaka úsiliu všetkých zainteresovaných strán sa nám podarilo práce úspešne ukončiť v predstihu,“ povedal generálny riaditeľ firmy D4R7 Construction Juan José Bregel.

Prvá etapa bola podľa starostu bratislavského Ružinova Martina Chrena odovzdaná o mesiac skôr, než bolo pôvodne plánované. Rekonštrukcia sa začala v polovici februára a v rámci piatich mesiacov sa podarilo zrealizovať dve križovatkové vetvy.

„Cez víkend bude spustená druhá etapa rekonštrukcie. Tá povedie k tomu, že sa otvoria nové zjazdy smerom na Slovnaft a zároveň bude zavretý jeden nájazd z Bajkalskej ulice smerom na Prístavnú ulicu,“ vysvetlil M. Chren. Táto etapa by mala podľa jeho slov trvať približne rok.

Po nej príde najťažšia posledná etapa ku koncu budúceho roka, a to rekonštrukcia mosta, ktorý vedie autá z Petržalky do Ružinova. „Máme rok na to, aby sme sa pripravili a dokázali prijať opatrenia na zabránenie dopravnému kolapsu,“ skonštatoval starosta s tým, že keď bude táto stavba dokončená, pomôže to celej Bratislave a vodičom jazdiacim smerom z bratislavských Podunajských Biskupíc a Šamorína.

Prevádzkový riaditeľ Zero Bypass Limited Tomáš Bežilla priblížil, že novootvorené vetvy križovatky majú veľký význam pre dopravu, lebo výrazne odľahčia dopravnú situáciu v okolí križovatky Prievoz. „Križovatka Prievoz bola jedna z najnehodovejších v Bratislave. Jej prestavbou na mimoúrovňovú sa zvýši jej bezpečnosť pre vodičov,“ povedal. Zároveň bude jednou z križovatiek na rýchlostnej ceste R7, kde prvých 24 kilometrov bude pre cestujúcich z juhu Slovenska sprístupnených na jar budúceho roka.

Počas druhej etapy rekonštrukčných prác na križovatke ostávajú v platnosti dopravné obmedzenia, ktoré boli avizované aj pri prvej etape, okrem novootvorených zjazdov. Pribudne aj jedno nové obmedzenie, ktoré sa bude týkať uzatvorenia vetvy Bajkalská – Prístavná. Cestujúci bratislavskou MHD, konkrétne linkou 87, sa musia pripraviť na zmenu jej trasy v smere z Ovsišťa.