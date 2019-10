Chaos v britskej politike. Čo prinesú predčasné voľby?

30.10.2019, 14:30 | Jaroslav Fabok | © 2019 News and Media Holding

Lídrovi labouristov sa splnilo to, čo dlhodobo požadoval. V utorok večer prešiel britským parlamentom návrh o predčasných parlamentných voľbách, ktorých termín je stanovený na 12. decembra. Jeremy Corbyn poslal voličom odkaz, v ktorom tvrdí, že majú na výber medzi ľavicou, ktorá bude stáť na strane ľudí, alebo konzervatívcami, ktorí sa starajú len o blaho privilegovaných. Výsledok volieb bude zohrávať kľúčovú úlohu aj v prípade brexitu, ktorý bol preložený na 31. január 2020.

Za konanie predčasných volieb v utorok hlasovalo 438 poslancov Dolnej snemovne parlamentu, pričom proti bolo 20. Do nových volieb tak zostáva len niekoľko týždňov, ktoré podľa slov J. Corbyna budú sprevádzané „najambicióznejšou a najradikálnejšou“ kampaňou, akú kedy Británia videla.

Návrh sa stretol so všeobecným súhlasom, no J. Corbyn sa v priebehu večera musel popasovať s prvou menšou porážkou. 315 poslancov odmietlo jeho návrh, podľa ktorého by sa mali voľby konať už 9. decembra.

Na margo predčasných volieb sa vyjadril aj premiér Boris Johnson, ktorý stále prízvukuje prioritu brexitu. Podľa neho je na čase, aby sa krajina zjednotila a brexit dokončila.

Boj sa začína

J. Corbyn najskôr

