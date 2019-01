Chlpatá dilema: Kedy môže byť kožuch zo zvieraťa lepšou voľbou ako umelý

22.01.2019, 12:00 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

Radšej budem chodiť nahá ako v kožušine, hlásali v deväťdesiatych rokoch vyzlečené modelky na plagátoch PETA. Minulý rok sa rozhodli dať zbohom pravým norkovým kožuchom a zajačím šálom veľkí hráči: Gucci, Versace, Michael Kors, Jimmy Choo, Furla a v neposlednom rade aj John Galliano. Fanúšikovia im za to tlieskali. Ak im však nešlo iba o pekný imidž, mali by sa nad dilemou prírodný verzus umelý kožuch zamyslieť trochu viac. Obe verzie predstavujú pre životné prostredie riadnu ranu.

V boji umelé kožušiny verzus tie pravé v súčasnosti neexistuje jasný víťaz. Dilemu nemajú len zákazníci v obchodoch, ale aj mnohí dizajnéri. Obe strany totiž majú svoje argumenty a zdajú sa byť rozumné.

Na jednej strane by sme sa pri pravých kožušinách a kožiach mohli baviť o tom, že pri ich výrobe zvieratá trpia. Že sa z nich stáva nechcený vešiak na produkt. V súčasnosti sa však na chvíľu pozastavíme aj pri inom aspekte - enviromentálnych dopadoch, ktoré majú v porovnaní s umelými materiálmi.

Umelé kožuchy sa vyrábajú z polyméru. Kým sa z nich stane nositeľné oblečenie, stretnú sa s množstvom škodlivín. Ich obhajcovia však ukazujú prstom na toxické látky, ktorými pravú kožušinu musia fixovať, aby sa nerozpadla.

Joshua Katcher, dizajnér a autor knihy Fashion Animals pre Huffington Post povedal: „Len čo sa pozriete pod povrch, zistíte, že kožušina nie je udržateľná. Príroda vytvorila kožu na to, aby sa rozložila. Keď zviera zomrie, srsť aj koža sa rozpadne a putuje do pôdy. Takže, keď rozmýšľate nad tým, čo s tým musia urobiť, aby tomu zabránili..., je to celý rad chemikálií, z ktorých mnoho je derivovaných z ropy. Nie sú nevinní.“

Z hľadiska kvality materiálu sa však pravej koži nedajú uprieť vlastnosti, o ktorých tá umelá môže len snívať. Je priedušnejšia, lepšie hreje, dlhšie vydrží. Kým kabátik zo syntetických vlákien môže slúžiť v priemere šesť rokov, ten zo zvieraťa prežije aj tridsať.

Pravé kožuchy niečo stoja, a preto sa často

