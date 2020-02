Choďte voliť. Čaputová, Danko aj Pellegrini v príhovoroch vyzývali ľudí

26.02.2020, 20:21 | TASR

Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v stredu po večerných správach odvysielal príhovory troch najvyšších ústavných činiteľov SR k nadchádzajúcim voľbám do Národnej rady (NR) SR. Zuzana Čaputová, Peter Pellegrini a Andrej Danko tak požiadali v zmysle zákona o priestor vo vysielaní.

Účasťou vo voľbách prijímame spoluzodpovednosť za osud štátu, vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore občanom. Vyzvala ľudí, aby v sobotňajších parlamentných voľbách išli voliť.

„Ako občania nemáme žiadnu dôležitejšiu a významnejšiu príležitosť, aby sme svojím hlasom ovplyvnili to, čo nás osobne presahuje. Aby sme ovplyvnili podobu a charakter nášho štátu,“ zdôraznila prezidentka.

Účasť vo voľbách je podľa Z. Čaputovej nielen vyjadrením spolupatričnosti k spoločenstvu, ale aj prejavom moderného vlastenectva. „Využime šancu vyjadriť sa a príďme voliť. Nenechajme sa odradiť, nenechajme sa vystrašiť, nenechajme sa rozhádať, dôverujme si. Myslime, prosím, na to, že voľby nie sú koncom cesty. Sú začiatkom jej novej etapy. Aj po nich budeme všetci spolu dýchať ten istý vzduch, budeme tu spolu žiť a spolu tvoriť našu budúcnosť,“ apelovala prezidentka.

Hlas jedného voliča zaváži

Zdôraznila, že spoločnosť potrebuje vieru v spravodlivosť. Najväčšou témou a zároveň najväčšou príležitosťou týchto volieb je preto podľa Z. Čaputovej prinavrátenie dôvery v spoločnosti. Hlava štátu doplnila, že s novou vládou budú spojené veľké očakávania a bude treba trpezlivosť a spoluprácu.

„My, oprávnení voliči Slovenskej republiky predstavujeme suveréna, ktorý má ako jediný právo rozhodnúť o najdôležitejších veciach nášho štátu. Ak chceme žiť v spoločenstve, ktoré bude zodpovedať našim očakávaniam, požiadavkám a túžbam, máme morálnu povinnosť využiť svoje volebné právo. Bude to osobný príspevok každého aktívneho voliča v prospech spravodlivého a hrdého Slovenska, ktoré je domovom pre nás všetkých,“ zdôraznila prezidentka.

Odmieta tvrdenie, že hlas jedného voliča nič nezaváži. „O konečnom výsledku volieb neraz rozhodli len minimálne rozdiely. Každý hlas preto môže byť ten rozhodujúci. Ak v osobnom živote nedovolíme, aby o nás a našich veciach rozhodoval niekto iný, nie je dôvod, aby sme nechali iných rozhodovať o našom hlase, keď ide o vec celospoločenského významu,“ uviedla.

Prezidentka pripomenula, že pôjde o desiate slobodné voľby od Novembra '89. „Najdôležitejšie z nich boli zrejme voľby na sklonku 90. rokov, v ktorých sme sa jasne postavili za hodnoty slobody, demokracie a zároveň rozhodli o zahraničnopolitickej orientácii Slovenska. Verím, že tento spoločenský konsenzus aj po nastávajúcich voľbách pretrvá,“ poznamenala hlava štátu.

Zdroj: TASR

Slovensko o štyri roky

Predseda vlády P. Pellegrini takisto vyzval ľudí, aby išli v sobotu voliť. V príhovore občanom podotkol, že o budúcej podobe slovenskej politiky by mali prehovoriť obyvatelia všetkých miest a obcí na Slovensku. „Preto vás všetkých bez rozdielu bydliska pozývam k volebným urnám,“ vyhlásil premiér.

Parlamentné voľby sú podľa jeho slov z hľadiska kvality života azda najdôležitejšie zo všetkých. „Preto vás chcem v prvom rade vyzvať, aby ste prejavili svoj názor, využili svoje volebné právo a rozhodli ste o tom, kam sa Slovensko bude štyri roky uberať,“ povedal.

Zdôraznil, že vďaka voľbám majú ľudia jedinečnú možnosť ovplyvniť život v štáte. „Nikto iný, iba občania Slovenskej republiky majú právo povedať, komu dajú mandát na spravovanie vecí verejných. Len a len ľudia rozhodnú, kto ich bude zastupovať, a tak je to správne. Nedajme si túto možnosť vziať,“ apeloval premiér.

P. Pellegrini by bol rád, keby silným hlasom prehovorili všetky slovenské regióny. „Som presvedčený, že Slovensko bude iba také silné, aké budú jeho jednotlivé časti. Tak ako sila každej rodiny je postavená na medzigeneračnej solidarite, tak sila štátu sa musí opierať o solidaritu a vzájomnú pomoc centra a regiónov,“ poznamenal.

Účasť na voľbách považuje premiér za spoločenskú zodpovednosť. „Nerozhodujeme totiž iba o sebe, ale o svojich deťoch, rodičoch, susedoch a všetkých ľuďoch na Slovensku. Preto si, prosím, doprajme nielen niekoľko minút na návštevu volebnej miestnosti,“ vysvetlil.

Ľudia by si podľa neho mali pred hlasovaním odpovedať, aké Slovensko by chceli mať o štyri roky. Či chcú, aby zostalo v EÚ a NATO, či chcú sociálny štát, stabilitu, bezpečnosť a kompetentné riadenie štátu.

„Ak si pomenujeme svoje priority, skúsme sa sami seba opýtať, kto ich najlepšie naplní,“ doplnil P. Pellegrini.

V prejave hovoril aj o potrebe vnútropolitickej stability, ktorá je podľa neho kľúčom k ďalšiemu úspechu Slovenska. Zdôraznil, že Slovensko potrebuje funkčný parlament aj vládu, ktorá začne čo najrýchlejšie pracovať.

Premiér si tiež želá, aby voľby, nech sa skončia akokoľvek, nerozdeľovali ľudí. Hovorí, že ho trápi, ako politika odcudzuje rodiny, priateľov či kolegov na pracovisku. Premiér preto volá po jednote národa. „Čakajú nás nové časy, plné zmien, a my musíme spoločne prekročiť ich prah. Nech nás preto vo voľbách nevedie nenávisť, ale záujem o budúcnosť Slovenska a jeho národnú súdržnosť,“ uzavrel.

Zdroj: TASR

Danko: Nebuďme otrokmi vo vlastnom štáte

Predseda Národnej rady SR A. Danko tiež vyzval občanov, aby v sobotu išli voliť. Vo svojom prejave apeloval na ľudí, aby sa rozhodovali prezieravo.

„V sobotu 29. februára máme opäť právo slobodne vyjadriť svoj názor. Využime naše ústavné právo a poďme voliť,“ vyhlásil s tým, že sme na križovatke dejín.

„Nie je to po prvý raz, keď nás osud vyzýva prejaviť odvahu a múdrosť. V tomto období sa rozhoduje o charaktere nášho štátu. Rozhodujme sa prezieravo, na základe zdravého úsudku,“ povedal A. Danko.

Na výber je podľa jeho slov niekoľko ciest. „Správnou je však len tá, ktorá vedie k pokore a k poznaniu samých seba. Tá, ktorá sa opiera o hodnoty, ktoré sú určené našimi predkami. Nezraďme ich, počúvajme hlas nášho srdca a svedomia,“ podotkol A. Danko a dodáva, že treba rozlišovať tých, ktorí pre národ pracujú, a tých, ktorí majú len prázdne sľuby.

„Nebuďme otrokmi vo vlastnom štáte. My sme tu doma. Dokážme to aj v najbližších voľbách. Zachovajme Slovensko, aké ho poznáme my a aké ho chceme, a to aj pre nasledujúce generácie,“ apeloval A. Danko.

Je podľa neho v národnom záujme, aby Slovensko bolo bezpečným a prosperujúcim domovom pre všetkých. „Aby každý občan Slovenskej republiky cítil, že má rovnaké práva, ale aj povinnosti. Aby sme podporovali rodinu ako zväzok muža a ženy. Aby sme pomáhali, ctili si našich starých rodičov, ktorí Slovensko v ťažkých časoch budovali, ale aj bránili. Aby sme nezabúdali na našu mladú generáciu, ktorá ponesie štafetu nášho národného bytia v budúcnosti,“ vymenoval.