Čierny rok pre aerolinky: štatistiky tragédií zhoršujú dopravcovia z čiernych listín

03.01.2019, 13:52 | Ján Blažej

Pätnásť havárií civilných dopravných lietadiel si vlani vyžiadalo ľudské obete – zahynulo v nich 556 cestujúcich i členov posádok. Pri porovnávaní absolútnych čísel je to výrazne horší údaj, než v roku 2017. Vyplýva to zo štatistík, ktoré spracovala a zverejnila holandská nezávislá organizácia The Aviation Safety Network.