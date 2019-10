Čínsky „komunistický sen“: Peking oslavuje 70. výročie, Hongkong protestuje

01.10.2019, 12:00 | Jaroslav Fabok

Názor | Peklo alebo raj? Ako by sa dalo nazvať sedem dekád komunistickej nadvlády v Číne? Zatiaľ čo sa pekinské Námestie nebeského pokoja pomaly ponáralo do hluku osláv, Hongkong chystal protivládne protesty. Je to len jedna z množstva indícií, ktoré hovoria, že čínsky sen o komunistickom raji stroskotal už na svojom začiatku. Nahradila ho nekontrolovaná úradnícka moc, štátne represie a kult osobnosti.