Čína má záujem o európske bravčové. Slovensko na to nemá kapacity

22.04.2019, 16:39 | TASR

Napriek záujmu Číny o dovoz bravčového mäsa z Európy sa Slovensko na tomto obchode tak skoro nezúčastní. Ako jedna z mála krajín zatiaľ nemá podpísanú certifikačnú dohodu, ktorá by vývoz akéhokoľvek mäsa do najľudnatejšej krajiny sveta umožnila, a chýba aj dostatočná produkcia. Slovensko je v súčasnosti odkázané na dovoz takmer dvoch tretín z celkovej spotreby bravčového, upozornil na to predseda Zväzu chovateľov ošípaných (ZCHO) na Slovensku Andrej Imrich.