Čína potvrdila ďalšie prípady koronavírusu. Nákaza potrvá až do leta, tvrdia odborníci

29.01.2020, 12:00 | TASR

Počet osôb, u ktorých sa potvrdil nový typ koronavírusu v Číne, sa v stredu zvýšil na 5 974. Podľa agentúry AFP tak došlo k prekročeniu bilancie počtu prípadov SARS-u v rokoch 2002 až 2003. Nový vírus postihne podľa vedcov najmenej desaťtisíce ľudí a bude trvať minimálne niekoľko mesiacov, možno až do leta.

Čínske štátne úrady v stredu potvrdili 1 400 nových prípadov tohto vírusu. Doposiaľ mu podľahlo 132 osôb. Počas epidémie SARS-u bolo v Číne samotnej potvrdených 5 327 prípadov. Ochoreniu podľahlo celosvetovo 770 osôb, pričom v samotnej Číne je evidovaných 349 obetí.

Agentúra AFP doplnila, že niektorí odborníci ocenili prístup Pekingu k aktuálnej nákaze. Vláda sa údajne správa omnoho otvorenejšie v porovnaní s tým, ako riešila epidémiu SARS-u.

Japonsko, Spojené štáty, ako aj iné krajiny medzičasom evakuovali svojich občanov z mesta Wu-chan v provincii Chu-pej, ktoré je epicentrom nákazy.

Odborníci: Nákaza potrvá niekoľko mesiacov

Vírus podľa vedcov postihne najmenej desaťtisíce ľudí a bude trvať minimálne niekoľko mesiacov, možno až do leta. „V najlepšom prípade bude nákaza trvať minimálne do jari, ale skôr do leta, potom ustane,“ povedal pre AFP profesor na kanadskej Univerzite v Toronte David Fisman, ktorý napísal analýzu vírusu pre Medzinárodnú spoločnosť pre infekčné choroby (ISID).

Epidemiológovia majú iba útržkovité, neucelené informácie o novom víruse, ktorý sa objavil v decembri. Využívajú matematické modely na odhadnutie aktuálneho počtu prípadov nákazy a porovnávajú ich s minulými epidémiami, ale mnohé hypotézy sú neisté, neurčité.

Do minulého týždňa si výskumníci mysleli, že infikovaní ľudia vírus nešíria, kým sa u nich nezačnú prejavovať príznaky ochorenia ako horúčka, dýchavičnosť a zápal pľúc. Čínske úrady však v nedeľu 26. januára oznámili, že dospeli k opačnému záveru - ľudia šíria vírus aj počas inkubačnej doby.

Jej dĺžka je približne dva týždne, tak ako ju odhadli už na začiatku epidémie. Medzi opatreniami, ktoré pomôžu spomaliť šírenie vírusu, sú karanténa ľudí, ich izolácia, pravidelné umývanie rúk a ochranné rúška na tvári.

„Čím viac o víruse vieme, tým viac sa podobá pôvodcovi ochorenia SARS (ťažký akútny respiračný syndróm),“ uviedol D. Fisman. „Prenos SARS bol kontrolovateľný, dúfajme, že aj toto bude. Ale nebudeme to vedieť ešte niekoľko týždňov. Epidémia potrvá mnoho týždňov, zrejme mesiacov; nikto nevie, kam to povedie,“ dodal vedec.

Vedci na Univerzite v Hongkongu odhadujú, že počet aktuálnych prípadov infekcie prekročil 40-tisíc. Alessandro Vespignani, profesor z vysokej školy Northeastern University v americkom Bostone, povedal, že nechce odhadovať počet prípadných úmrtí.

Úmrtnosť sa až doteraz držala približne na troch percentách, ale percentá zvyknú kolísať: za začiatku epidémie sa zvýšia, keďže zomierajú tí najzraniteľnejší pacienti, potom klesnú a následne znova stúpnu, pretože zomrú ďalší ľudia.

Vírus potvrdili na Blízkom východe

Spojené arabské emiráty (SAE) v stredu ako prvá krajina v oblasti Blízkeho východu potvrdili výskyt nového koronavírusu, informovala agentúra AP. Nakazená osoba pricestovala z mesta Wu-chan, ktoré leží v provincii Chu-pej. Uviedla to štátna tlačová agentúra WAM s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva SAE.

Spojené arabské emiráty sú sídlom leteckých spoločností Etihad Airways a Emirates a krajina je takisto celosvetovým uzlom pre leteckú dopravu.

British Airways pozastavili lety do Číny

Letecká spoločnosť British Airways (BA) pozastavila všetky priame lety do a z pevninskej Číny. Pristúpila k tomu po tom, ako Británia varovala, aby ľudia z dôvodu epidémie smrtiaceho koronavírusu podnikali do tejto ázijskej krajiny iba najnutnejšie cesty. Aerolínie British Airways to oznámili v stredu.

„Ospravedlňujeme sa zákazníkom za spôsobené nepríjemnosti, ale bezpečnosť našich zákazníkov a posádok je pre nás vždy na prvom mieste,“ uviedli aerolínie v stredajšom e-mailovom oznámení.

„Zákazníci, ktorí mali v najbližších dňoch letecky cestovať do alebo z Číny, môžu nájsť ďalšie informácie na BA.com,“ dodala britská letecká spoločnosť.