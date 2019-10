Čína sa chystá uvaliť obchodné sankcie na USA. V pozadí je kauza z čias Obamu

21.10.2019, 18:00 | ČTK

Čína žiada Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) o povolenie uvaliť na Spojené štáty odvetné obchodné opatrenia v ročnom objeme 2,4 miliardy amerických dolárov. Je to kvôli nedodržiavaniu rozhodnutia WTO v colnej kauze, ktorá siaha do éry amerického prezidenta Baracka Obamu. Uviedla to dnes agentúra Reuters.