Čína skupuje české drevo. Ponúka dobrú cenu a na kvalitu sa nepozerá

29.07.2019, 14:02 | TASR

Záujem Číny o drevo z Česka v poslednom období prudko vzrástol. Od januára do mája putovalo do Číny viac než 350-tisíc ton nespracovaného českého dreva, čo je takmer trojnásobok objemu z minulého roka. Tohtoročný vývoz dreva z Česka do najväčšej ázijskej ekonomiky dosiahol hodnotu takmer 1,1 miliardy Kč (43,07 milióna eur).