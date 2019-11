Číňania sú hladní po mäse. Dovoz by mal vzrásť na rekordnú úroveň

10.11.2019, 09:00 | TASR

Čína očakáva tento rok rekordný dovoz mäsa a v budúcom roku počíta s ďalším rastom. Dôvodom je diverzifikácia dovozu mäsa v dôsledku epidémie afrického moru ošípaných. To však zároveň prudko mení situáciu na globálnych trhoch.

Tento rok by Čína mala doviezť približne 5 miliónov ton mäsa a je možné, že na budúci rok to bude ešte viac, uviedol Wang Pin z čínskeho ministerstva obchodu. Pre producentov mäsa to predstavuje obrovské možnosti nového obchodu, navyše dopyt po bravčovom mäse v Číne v najbližších mesiacoch zvýšia blížiace sa oslavy nového čínskeho roka v krajine, ktoré pripadnú na koniec januára.

Európska únia, po Číne druhý najväčší producent bravčového mäsa na svete, už zvýšila do Číny dodávky, aj keď samotná EÚ dokáže vykryť iba časť z výpadku spôsobeného africkým morom ošípaných.

Problémy Číny zvyšujú šance aj pre producentov v Brazílii a Argentíne, pričom krajiny podporujú export nielen bravčového mäsa, ale aj hydinového a hovädzieho.

Latinská Amerika je spokojná

Peking totiž v dôsledku krízy s bravčovým mäsom umožnil zvýšiť dovoz aj ďalších druhov mäsa. To sa odráža na vývoji cien na svetových trhoch, kde ceny tejto komodity vzrástli na niekoľkoročné maximá.

Ako povedal Nicholas Lafontaine, chovateľ dobytka z mesta Azul, ležiaceho približne 300 kilometrov juhozápadne od Buenos Aires, v minulosti dodával do Číny zvyčajne iba lacné produkty, zatiaľ čo prémiové steaky smerovali na trh EÚ. Teraz Čína berie všetko.

Spokojní sú aj v Brazílii. Podľa zástupcov brazílskych organizácií v oblasti obchodu s mäsom Peking umožnil priamy predaj hovädzieho mäsa do pevninskej Číny až 33 podnikom. Pred krízou to bola menej než polovica tohto počtu.

V roku 2018 vyviezla Brazília celkovo 1,64 milióna ton hovädzieho mäsa, z čoho Čína kúpila približne 19,3 percenta. Krajina teraz očakáva, že tento rok sa export hovädzieho zvýši na 1,8 milióna ton.

Navyše, okrem Číny sa producentom mäsa otvárajú možnosti aj v ďalších ázijských krajinách, ktoré rovnako zápasia s dôsledkami afrického moru ošípaných. Dovoz mäsa plánujú zvýšiť Vietnam, Kambodža, Filipíny, Laos, Mjanmarsko, Južná aj Severná Kórea.