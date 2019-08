Čínska intervencia by bola katastrofou, varuje posledný guvernér Hongkongu

13.08.2019, 14:32 | TASR

Posledný britský guvernér Hongkongu Chris Patten v utorok varoval, že ak by Čína v tomto meste so špeciálnym štatútom zakročila, išlo by o katastrofu. Patten zároveň vyhlásil, že čínsky prezident Si Ťin-pching by sa mal usilovať o spájanie ľudí, informuje agentúra Reuters.