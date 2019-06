Cirkus Smer a zúfalé činy jeho principála Fica

21.06.2019, 19:00 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Názor | Namiesto šiestich kandidátov na ústavného sudcu zvolil parlament len jedného – bývalého predsedu Siete Radoslava Procházku.

Poslanci pri siedmej voľbe ústavných sudcov prekvapili sami seba. Niektorí vytiahli ospravedlnenie, že sa pri hlasovaní našlo veľa chybných hlasovacích lístkov. To znamená, že poslanci sa pri hlasovaní vraj pomýlili.

Zákonodarcovia, ktorí rozhodujú o miliardách a o dôležitých zákonoch, teraz neboli schopní správne zakrúžkovať šiestich kandidátov.

Neuveriteľné. Ak by to tak bolo, svedčilo by to o ich nedostatočnej mentálnej kapacite.

Čoho dôkazom je toto hlasovanie? Nie je to neschopnosť krúžkovať podľa dohody. Naopak, poslanci, a to predovšetkým z klubu Smeru-SD na čele s jeho predsedom, sú schopní všetkého.

Obštrukcie z Ficovej hlavy

Robert Fico začal tento týždeň vyhlásením, vlastne akýmsi príkazom, pre prezidentku Zuzanu Čaputovú. Pokiaľ nevymenuje z už predložených kandidátov ďalších troch ústavných sudcov, nebudú zvolení ďalší kandidáti.

Napokon s týmto názorom ostal v koalícii sám. Napnuté svaly a silné reči mu dlho nevydržali. Andrej Danko a Peter Pellegrini sa totiž na utorkovom stretnutí s prezidentkou dohodli, že je treba dovoliť šesť kandidátov na ústavných sudcov a až potom z nich hlava štátu vyberie sudcov.

R. Fico preto o krok cúvol. V ústavnoprávnom výbore sa ale pokúsil presadiť, aby sa voľba odložila a aby A. Danko opäť rokoval s prezidentkou.

