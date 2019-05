Upratovanie hlavnej stanice pred MS v hokeji ukazuje na vplyvného lobistu

07.05.2019, 10:05 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Na bratislavskej hlavnej stanici pribudli pred majstrovstvami sveta v hokeji nálepky na podlahe za 5 400 eur. Vstavané kvetináče na balkóne nechali železnice upraviť za viac ako 6 500 eur.

Je piatok krátko po ôsmej ráno a dvojica policajtov pred vchodom do budovy hlavnej stanice v Bratislave práve pokutuje troch mladíkov. Nevydržali to, cigaretu si pripálili príliš rýchlo a nestihli sa dostať do dostatočnej vzdialenosti od vstupných dverí. Každý to má za päť eur a nabudúce si majú dávať väčší pozor.

Vonku je sychravo a ponuré počasie dotvára atmosféru centrálnej vlakovej stanice v hlavnom meste, ktorá aj napriek mnohým pokusom stále vyzerá, že nepatrí do 21. storočia. Tento týždeň sa na Slovensku začínajú majstrovstvá sveta v hokeji a Železnice Slovenskej republiky, ktoré majú budovu na starosti, sa snažia zakryť fakt, že už roky sa o rekonštrukcii stanice iba rozpráva, no nerobí sa takmer nič.

Ešte pred tým, ako v septembri 2018 železnice slávnostne otvorili zrekonštruovanú čakáreň za takmer milión eur, minister dopravy Arpád Érsek z Mosta-Híd a bývalý bratislavský primátor Ivo Nesrovnal sľubovali, že vláda do začiatku MS v hokeji naleje do stanice ďalšieho 2,8 milióna eur.

Napokon z plánu zišlo, železničiari zistili, že by rekonštrukciou obmedzili komfort cestujúcich, a ak by ju chceli stihnúť do začiatku mája, vyšla by oveľa drahšie. V januári 2019 tak padlo rozhodnutie, že sa stanica do konca apríla len poriadne poupratuje.

Na čistenie priestorov, nové nálepky a informačné tabule železnice vyčlenili z vlastných zdrojov 380-tisíc eur. Prieskum trhu, vybrané spoločnosti aj sumy, za ktoré firmy skrášľovali okolie či lepili nálepky, však vzbudzujú pochybnosti.

Kozmetické úpravy

„Tuším sú tu nové nálepky na zemi

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť