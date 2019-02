Čižnár: Kam sme to dospeli, že si niekto dovolil objednať vraždu Lipšica

17.02.2019, 15:46 | TASR

Prvé obžaloby v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej by mali byť podané do pár mesiacov. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to pripustil generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár. „Nechcem sľubovať to, čo sa nedá splniť, ale návrhy na obžaloby by mali byť podané do pár mesiacov. Možno, možno už počas leta.“