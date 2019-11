Clintonová kritizuje Zuckerberga: Facebook zničil demokraciu v USA

05.11.2019, 16:22 | Jaroslav Fabok | © 2019 News and Media Holding

„Mark Zuckerberg zaplatí za to, čo urobil s našou demokraciou,“ vyjadrila sa na adresu šéfa Facebooku neúspešná kandidátka na prezidentku USA Hillary Clintonová. Deje sa tak rok pred novými prezidentskými voľbami v Spojených štátoch, v ktorých má opäť veľké šance na víťazstvo Donald Trump. H. Clintonová obviňuje Facebook zo šírenia falošných správ, ktoré mali vplyv na konečný volebný výsledok.

H. Clintonová vyjadrila obavy, že Rusi by mohli zasiahnuť nielen do budúcoročných volieb v Spojených štátoch, ale aj do blížiacich sa decembrových volieb v Spojenom kráľovstve. Zároveň dodáva, že Facebook mal vďaka dezinformačnej politickej kampani, ktorú viedli jej oponenti, výrazný vplyv na víťazstvo D. Trumpa v roku 2016.

M. Zuckerberg sa ani po vlne kritiky, nielen zo strany H. Clintonovej, nehodlá vzdať politickej reklamy umiestňovanej na Facebooku. Neurobí tak ani po tom, čo pred niekoľkými mesiacmi musel zaplatiť pokutu vo výške päť miliárd amerických dolárov za zneužívanie používateľských dát na politické účely.

Zdá sa, že Facebook sa k výraznejšej zmene neodhodlá ani po nedávnom zistení, že Rusko sa pokúša zdokonaľovať dezinformačné stratégie práve prostredníctvom tejto platformy.

„Skorumpované ľudské tornádo“ a Facebook

