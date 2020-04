Čo nás môže naučiť najväčšia pandémia v dejinách. Tvrdo zakročiť, potom bude lepšie

16.04.2020, 09:30 | Tomáš Zemko | © 2020 News and Media Holding

Súčasná debata o tom, o koľko treba priškrtiť ekonomiku, aby sa zamedzilo novým obetiam, nevyhnutne v sebe nesie kľúčovú otázku. Ako vyriešiť kompromis medzi ľudskými životmi a ekonomikou. Verí sa, že prísnejšie opatrenia znamenajú väčší ekonomický prepad, no viac zachránených životov. To isté má platiť naopak. Nový výskum však ukazuje, že to tak vôbec nemusí byť.