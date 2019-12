Čo sa oplatí prečítať cez Vianoce. Pozrite si knižné tipy od redaktorov TRENDU

21.12.2019, 05:00 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Redakcia TRENDU vybrala knihy, ktoré sa oplatí prečítať počas Vianoc. Nevyberali sme len knihy, ktoré vyšli v tomto roku, pretože nová kniha ešte neznamená dobrá kniha.

Peter Csernák Redaktor Michael Lewis: Jako blesk Michael Lewis: Jako blesk Obchodník s akciami Brad Katsuyama má problém. Počítač ho prestal poslúchať. Vždy keď zadá príkaz na kúpu akcií, ponuka zmizne a cena požadovaných akcií poskočí nahor. Je preto nútený kúpiť akcie za vyššiu cenu. Postupne zisťuje, že chyba nie je v jeho počítači, ale že sa na trhu nachádzajú obchodníci, ktorí mu dokážu uchmatnúť akcie a následne mu ich predajú drahšie. Postačí im k tomu len zopár mikrosekúnd. Autor bestselleru o finančnej kríze Stávka na neistotu v knihe Jako Blesk necháva rozprávať ľudí, ktorí prišli na to, že takzvaní vysokofrekvenční obchodníci okrádajú bežných investorov. Stavajú preto vlastné optické siete a svoje počítače umiestňujú priamo v budove burzy. Niektoré burzy s nimi priamo spolupracujú a lákajú obchodníkov, aby nakupovali najprv u nich. Informácie pritom ihneď posúvajú vysokofrekvenčným obchodníkom, ktorí vďaka tomu získavajú rozhodujúci náskok pred klasickými hráčmi.

Tomáš Zemko Redaktor Adam Tooze: Crashed - How a Decade of Financial Crises Changed the World Adam Tooze: Crashed - How a Decade of Financial Crises Changed the World A. Tooze rozplietol politické, historické, ekonomické a finančné vzťahy súčasného globalizovaného sveta, aby ukázal, kde sa podľa neho nachádzajú korene krízy z roku 2008. Na vyše 600 stranách analyzuje, kde sa začala rodiť kríza, ako prebiehala, ako sa ju (ne)podarilo vyliečiť a ako ďalej. Dá sa povedať, že ide o akúsi encyklopédiu druhého najväčšieho finančného kolapsu od začiatku 20. storočia. Pri čítaní o pokrízových „záchranných prácach“ sa môže zdať, že na to, akému riziku čelili Spojené štáty a neskôr najmä eurozóna, nakoniec celkom dobre dopadli. Je to fantastický, aj keď trochu náročný sprievodca súčasným politicko-ekonomickým svetom. Simon Sebag Montefiore: The Romanovs, 1613-1918 Simon Sebag Montefiore: The Romanovs, 1613-1918 Keď sa na začiatku 20. storočia v cárskom Rusku búrili obyčajní ľudia, páchali atentáty na predstaviteľov štátu a monarchia bojovala o prežitie, Mikulášovi II. stále nedochádzalo, čo sa deje. Posledný imperátor z rodu Romanovcov, ktorý vládol Rusku vyše tristo rokov, si zrejme myslel, že je Bohom vyvolený vladár. Nebolo to tak. Po boľševickom prevrate ho spolu so ženou aj deťmi zastrelili. Keby niekto v príbehu o Romanovcoch vymenil mená hlavných hrdinov, ľahko by si čitateľ pomyslel, že číta nejakú telenovelu. Na cárskom dvore totiž nechýbali intrigy, zrady, sprisahanecké teórie či pomätenosti jednotlivých cárov a cárovien. Nič to nemení na fakte, že vyše 300-ročná dynastia zjednotila súperiace moskovské kmene a vybudovala mocnosť s imperiálnymi chúťkami. Simon Sebag Montefiore ukazuje, že kto chce pochopiť súčasný režim v Kremli, mal by si jeho knihu prečítať. Dalibor Roháč: In Defense of Globalism Dalibor Roháč: In Defense of Globalism Národný štát nikdy nebol nevyhnutným a ideálnym konečným riešením ľudského snaženia. Takisto sa mýlia nacionalisti, keď chcú návrat k „národnému štátu“ ako jedinému ozajstnému štátnemu útvaru. Slovenský ekonóm a zahraničnopolitický analytik Dalibor Roháč tvrdí, že dejiny sú plné príkladov, keď štáty museli kooperovať. Na historických príkladoch ukazuje, že aj dejiny Európy sú dejinami hľadania jednoty v rozmanitosti. Súčasný medzinárodný systém netreba zrúcať, ale treba ho reformovať. Prečítajte si aj rozhovor TRENDU s Daliborom Roháčom o tejto knihe.

Ronald Ižip Zástupca šéfredaktora Nassim Nicholas Taleb: Skin in the Game Nassim Nicholas Taleb: Skin in the Game Život neplynie v priamej línii. Naopak, je plný prekvapujúcich výsledkov. Dôvodom je asymetria, ktorá stojí za väčšinou vzťahov v spoločnosti. Na to, aby sa narovnala v jej prospech, je nutné, aby mal každý človek v hre svoju kožu. Najmä politici. Ray Dalio: Principles Ray Dalio: Principles Jeden z najvýznamnejších investorov a mysliteľov Ray Dalio zdieľa v knihe svoje princípy úspechu. Podľa R. Dalia život, manažment či ekonomika fungujú na báze pravidiel. Základom úspechu je „radikálna pravdivosť“ a „radikálna otvorenosť“. Každý má šancu vo svojom živote aplikovať tie správne princípy. Donald Harreld: An Economic History of the World since 1400 Donald Harreld: An Economic History of the World since 1400 Svet neformujú rozpínaví vládcovia a veľké bitky o nič menej ako ekonomický progres. História sveta je históriou ekonomických vzťahov a ich vývoja. Vývoj ekonomických inštitúcií má kľúčový vplyv na ľudskú históriu najmä v novoveku. Kniha ponúka pútavú prechádzku týmto obdobím.

Jaroslav Fabok Redaktor Patricia Churchlandová: Mozek a vědomí Patricia Churchlandová: Mozek a vědomí Ako by vyzerala realita oslobodená od povier a mytológie? S určitosťou by v nej kľúčovú úlohu zohrávali mozgové neuróny. Na nevedomých procesoch, ktoré v mozgu prebiehajú, sú závislé naše túžby, rozhodovanie či presvedčenia o tom, kým vlastne sme. Ak chceme spoznať samého seba už sa nemusíme uchyľovať k veľkým príbehom o duši či „kráľovstve nebeskom“. Odpoveď na naše otázky poskytuje veda. „Mozok a vedomie“ je s empirickou presnosťou a zároveň s filozofickou ľahkosťou napísaná kniha, ktorá otvára dvere do sveta biologických základov nášho „ja“. Gus Russo a Eric Dezenhall: Nejlepší nepřátelé Gus Russo a Eric Dezenhall: Nejlepší nepřátelé Studená vojna vrcholí a na oboch stranách barikády bipolárneho sveta zvádzajú svoj boj odhodlaní agenti. Popri svojich bežných životoch, v snahe splniť cieľ misie, porušujú zákony či verbujú špiónov druhej strany. Z niektorých sa stanú zradcovia, dvojití agenti, iní sú o svojom poslaní presvedčení natoľko, že neoblomne zvládajú aj tvrdšie praktiky vypočúvania. „Posledný veľký špionážny príbeh studenej vojny“ však bol v niečom odlišný. Rozpráva o tom, ako sa z nepriateľov, ktorí pochádzajú z odlišných svetov, napokon stanú priatelia. Nakoniec, spája ich viac ako to, že obaja dobre poznajú nekompromisný život vo svete vyzvedania pre svoju vládu.

Katarína Dobrovodská Vedúca redaktorka Jozef Karika: Čierny kruh - Koniec mafie Jozef Karika: Čierny kruh - Koniec mafie Ako prvú som od neho čítala knihu Čierny rok - Vojna mafie o divokých rokoch deväťdesiatych, čudnej privatizácii, vydieraní, vraždách a vôbec všetkom tom, čo sa u nás po zmene režimu dialo. Nevedela som sa od nej odtrhnúť. Prekvapilo ma, koľko faktografie a histórie som tam našla. Napokon, J. Karika je historik a svoj odbor ovláda dokonale. Čierny kruh - Koniec mafie je voľným pokračovaním prvej čiernej knihy o mafiánoch, vraždách a podvodoch zasadené do obdobia po roku 2 000. Ani od tejto knihy sa nedá odlepiť. Krutejšia je v tom, že udalosti, ktoré v nej autor opisuje nie sú až také vzdialené a väčšina postupov, vzťahov a nespravodlivostí trvá dodnes. J. Karika nastoľuje otázku, ako bojovať so zlom, kedy konečne spoločnosť pochopí, že takto to ďalej nejde. Milan Ostrý čerstvo po škole nastúpi do práce ako štátny zamestnanec. Vo funkcii pracuje pre mafiánskeho šéfa aj skazeného úradníka. Dvaja kohúti na jednom smetisku nikdy nevydržia dlho bez konfliktov a Milan nevie, čo má robiť. Mafiánske praktiky pokračujú, no sú sofistikovanejšie a záludnejšie. Zožierajú spoločnosť ako rakovina. Či sa dá vyliečiť, to je otázka. V každom prípade by sa s liečbou malo začať čím skôr. Kolektív autorov: Pravdivý Caravaggio Kolektív autorov: Pravdivý Caravaggio Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 - 1610) bol už počas života legendou a jeho život aj diela vždy vzbudzovali pozornosť a protichodné názory. Mnohí Caravaggia obdivujú za naturalizmus a revolučné nápady i myšlienky, ktoré zakomponovával do svojich diel. Iní ho zatracovali a tvrdili, že jeho tvorba ničí umenie. Diskusie o diele tohto majstra sa vedú dodnes, no to nič nemení na fakte, že jeho obrazy sú jednoducho nenapodobiteľné, nádherné a objavné ako žiadne iné. Knihu vo veľkom formáte z Luxusnej knižnice vydavateľstva Ikar som si mala možnosť pozrieť a nadchla ma jednak prevedením (šitie bavlnenou niťou, ručne opracovaný pergamen a postupy ako v 16. storočí), jednak filigrantskou prácou kolektívu talianskych autorov. M. Caravaggio zobrazoval obyčajných ľudí, napríklad na najväčší oltárny obraz Smrť Panny Márie namaľoval Pannu Máriu podľa rímskej prostitútky ako obyčajnú ženu. Žiadni anjeli ani sväté pohľady na nebesá...Náboženský rád, ktorý si obraz objednal, dielo pohoršene odmietol. Tento knižný skvost odporúčam každému, kto má rád umenie a rebelov. Miachail Bulgakov: Majster a Margaréta Miachail Bulgakov: Majster a Margaréta Prvý raz som román o majstrovi a Margaréte čítala ako študentka na vysokej škole, ale vtedy len skrátenú verziu, z ktorej cenzori kadečo povyhadzovali. Pred časom som videla aj divadelné predstavenie, ktoré naštudovalo Teatrotatro - famózne. Preto ma potešilo nové plnokrvné vydanie najväčšieho ruského románu 20. storočia bez cenzorských zásahov. Kniha zo sovietskej Moskvy 30. rokov je plná metafor, alúzií, mnohoznačnosti. Do mesta vstúpi stelesnenie diabla - Woland so svojou družinou. Život Moskovčanov sa zo dňa na deň úplne zmení. Nikto nevie, čo je správne, ako žiť. Fantázia sa prelína s realitou, zlo s dobrom, láska a ideály so sarkazmom a cynizmom. Niekde sú poznateľné aj kúsky zo života autora, inde je dielo až diabolsky nadčasové a všeobjímajúce. Ťažko to opísať, treba si to prečítať.

Veronika Rajničová Redaktorka Evžen Boček: Poslední aristokratka Evžen Boček: Poslední aristokratka Ak máte plné zuby temnoty za oknami a chcete niečo ľahké, stráviteľné, vtipné ale nie primitívne, potom je Poslední aristokratka od Evžena Bočka ideálnou voľbou. Prevezie vás na kaštieľ do neďalekého Česka, ale nečakajte žiaden historický román. Skôr absurdno-sarkastickú jednohubku. František Antonín alias hrabě Kostka z Kostky je potomkom šľachticov. Preto sa po páde komunistického režimu vracia zo Spojených štátov do zeme svojich predkov a preberá rodinné sídlo. Spoločnosť mu robí neohrabaná americká manželka a dcéra Marie III., ktorá má podľa povery už čoskoro umrieť ako jej predchodkyne. Z toho si veľa nerobí, no rodičia jej lezú poriadne na nervy. Pridajte k tomu pobláznené dogy, hypochondrického záhradníka, mizantropického kastelána a kuchárku alkoholičku s láskou k Helenke Vondráčkovej a dostanete ten správny obraz o cirkuse na Kostke.

Ján Meľuch Redaktor Madeleine Albrightová: Fašismus - Varování Madeleine Albrightová: Fašismus - Varování Debata ministerky zahraničia z čias Billa Clintona a pôvodom Češky Madeleine Albrightovej so študentami na tému fašizmu sa stala predlohou knihy, ktorá varuje pred tým, čo fašizmus je a akým spôsobom sa vracia na svetlo sveta. A to sme si mysleli, že po Adolfovi Hitlerovi a Benitovi Mussolinim už nič podobné nehrozí. M. Albrightová fašizmus definuje a porovnáva ho s podobnými tendenciami v dnešnom svete. A to na príklade ľudí, ktorí sa dostali k moci a rozdeľujú spoločnosť a pohŕdajú demokraciou. Autorka zručne zjednocuje svoje diplomatické skúsenosti a poukazuje na nebezpečné tendencie vládnutia v USA, Rusku, Turecku a iných krajinách. Ako z názvu vyplýva, kniha má byť varovaním a poučením sa z nie tak dávnej histórie. Miroslav Kmenta: Rudý Zeman Miroslav Kmenta: Rudý Zeman Keď Miloš Zeman utrpel v roku 2003 svoju prvú prehru v boji o prezidentskú kreslo, odobral sa do svojej chalupy na Vysočinu a mal upadnúť do zabudnutia. Osud ale chcel, aby sa tak nestalo a M. Zeman je druhé funkčné obdobie prezidentom. Dielo novinára Miroslava Kmentu opisuje, ako sa systematicky pracovalo na tom, aby sa dinosaurus z Vysočiny na najvyšší post v krajine nakoniec dostal. Investigatívna práca ukazuje, ako fungovalo čierne financovanie kampane, koho Zeman využil a na koho sa nakoniec vykašľal a čitateľ môže prostredníctvom knihy nahliadnuť aj do psychiky človeka, ktorý sa s vekom stáva viac agresívnym a uzavretým. A nielen voči novinárom. Tomáš Forró: Donbas Tomáš Forró: Donbas Reportáž možno považovať za jeden z vrcholov žurnalistických žánrov. Napísať dobrú a pritom vyváženú reportáž chce dlhé roky skúmania, vnímania a zažívania. Reportér Tomáš Forró to dokázal. Vytvoril dielo, ktoré svojou extrahovanou reálnosťou trojice ľudských príbehov vtiahne čitateľa do nepokojných regiónov na východe Ukrajiny, kde sa ešte pred piatimi rokmi nič nedialo, no teraz sú fyzicky zdecimované a ich obyvatelia trpia neistotou, v ktorej krajine sa vlastne nachádzajú. Z niektorých pasáží doslova mrazí a to nám pripomína, že skutočná vojna od nás vôbec nie je ďaleko a že sloboda nie je samozrejmosťou. John Carreyrou: Zlá krev John Carreyrou: Zlá krev

Modrooká blondínka s prenikavými očami a prenikavým hlasom si pre svoj medicínsky projekt Theranos získala tisícky ľudí a milióny dolárov. Až neskôr sa ukázalo, že startup mladej Elizabeth Holmesovej, ktorý sľuboval prevrat v krvných testoch, bol jednoducho podfukom. No s pomocou zastrašovania, klamstiev a nátlaku dokázal prežiť niekoľko rokov a zlákať aj tých najvplyvnejších investorov.

Adrián Berecz Anton Heretik: Humor Anton Heretik: Humor Humor a vtipy nemusia byť len predmetom krčmových debát, zaoberajú sa nimi aj psychológovia, evoluční biológia, sociológovia či historici. Profesor Anton Heretik, ktorý dlhé roky pracoval ako klinický psychológ a ktorý sa tiež preslávil knihou Zlo, spísal aj celistvú analýzu a teóriu toho, prečo sú niektoré vtipy vtipné a iné nevtipné, ako vzniká smiešnosť a komickosť a akú úlohu zohráva humor vo formovaní spoločnosti či verejnej mienky. Zhŕňa teóriu, podkladajú praxou a pozorovaniami. Treba však podotknúť, že akonáhle si čitateľ osvojí toto poznanie, zážitok z počúvania vtipov to veľmi neumocní. Edward Glaeser: Triumf mesta Edward Glaeser: Triumf mesta Je to óda na mesto a urbanizmus. Ekonóm Edward Glaeser na stovkách strán opisuje výhody existencie ľudí v metropolách, ktoré vníma ako zhromaždisko plné myšlienok, ideí a nápadov zákonite vedúcich k inováciám a ďalšiemu rozvoju ľudského kapitálu. Na príkladoch ako New York, Bangalúr či Detroit vysvetľuje, čím sa úspešné mestá odlišujú od tých, ktoré zažili hlboký úpadok. V celej knihe pravidelne opakuje jednu hlavnú myšlienku: Mestá nie sú úspešné a prosperujúce, lebo majú vysoké budovy a rozvinutú infraštruktúru, ale preto, že v nich žijú vzdelaní ľudia.

Miroslav Homola Redaktor Arpád Soltész: Sviňa Arpád Soltész: Sviňa Arpád Soltész zaťal hlboko a do živého. V jeho v poradí už druhej knihe s názvom Sviňa nájdete príbehy, ktoré sa vám budú zdať až podozrivo povedomé. Aktuálne spoločenské a politické dianie v našej krajine sa stalo inšpiráciou k napínavému thrilleru. Príbehy sa však neodohrávajú na Slovensku, ale v malebnej krajine pod drobnými veľhorami. Nájdete v nich zopár politikov a podnikateľov, ktorí nadobudli pocit nedotknuteľnosti, ale aj mafiánov a nájomných vrahov, s ktorými spolupracovali. Na všetko, samozrejme, dohliada predseda. Kniha sa však končí tragicky a možno vás vráti na koniec februára roku 2018. Ak sa v niektorej z postáv nakoniec spoznáte, autor odporúča prihlásiť sa na policajnej stanici alebo prokuratúre. Ernest Hemingway: Pohyblivý sviatok Ernest Hemingway: Pohyblivý sviatok Meno autora tejto knihy môže spôsobiť nepríjemnú spomienku na školské časy a povinnú literatúru. Aby ste sa nebáli po tejto knihe siahnuť, spomienku s prísnou slovenčinárkou musíte okamžite potlačiť. Ak to zvládnete, Ernest Hemingway vás prenesie do 20. rokov minulého storočia a ukáže vám Paríž v zlatom veku. Vychutnáte si pohárik brandy pri praskajúcom ohni v krbe hotelovej izby, stretnete amerických spisovateľov Gertrude Steinovú či Scotta Fitzgeralda s jeho bláznivou manželkou. Budete robiť spoločnosť aj kontroverznému básnikovi Ezrovi Poundovi, ktorého E. Hemingway učil boxovať. Sľubujem vám, že na konci knihy bude aj pre vás Paríž pohyblivým sviatkom.