Čo znamená nový prezident pre ukrajinskú ekonomiku? Analytici cítia neistotu

22.04.2019, 22:30 | TASR

Ukrajinskí analytici pociťujú neistotu pre miestnu ekonomiku po nedeľňajšom zvolení komika Volodymyra Zelenského za prezidenta krajiny. Ako v pondelok uviedol hlavný analytik investičnej banky Concorde Capital v Kyjeve Oleksandr Paraščij, nikto s určitosťou nevie, aký ekonomický program V. Zelenskyj má, čo môže byť signálom celkovo nejasnej ekonomickej stratégie.

Konzultant pripustil, že v Zelenského okolí sú poradcovia s dobrou povesťou aj na Západe. Patrí k nim napríklad bývalý minister financií Oleksandr Danyľuk. „Dúfame, že Danyľuk a ostatní odborníci predstavia nejakú komplexnú ekonomickú agendu. V súčasnosti však môžeme iba dúfať, že všetko bude v poriadku,“ povedal analytik.

Problémom Ukrajiny podľa neho je, že má pomerne náročný splátkový kalendár týkajúci sa zahraničného dlhu – predovšetkým pri európskych a amerických dlhopisoch a dlhu voči Medzinárodnému menovému fondu (MMF). Ak však Zelenského tím predloží ekonomický plán, ktorý odobria aj medzinárodné finančné inštitúcie, potom by mali ostať pokojné aj akciové a devízové trhy.

„Zatiaľ Zelenského program nejde proti MMF,“ poznamenal O. Paraščij. Situáciu na Ukrajine však môžu skomplikovať jesenné parlamentné voľby, upozornil. „Nateraz radíme klientom opatrnosť,“ uviedol konzultant. „Je možné, že situácia bude horšia, než ako keby bol býval zvolený Porošenko,“ vysvetlil.

Poukázal pritom na nedávny vývoj v prípade najväčšej finančnej inštitúcie v krajine, Privatbanky oligarchu Ihora Kolomojského, ktorého spájajú so V. Zelenským. Súd minulý týždeň rozhodol o nezákonnosti zoštátnenia banky pred dvoma rokmi. Analytik pripustil isté procedurálne nezrovnalosti v prípade, avšak podľa neho by mali súdy brať do úvahy fakt, že k zoštátneniu došlo pod dohľadom MMF a po vecnej stránke bolo v poriadku.