Corbyn chce zabrániť brexitu bez dohody. Vidí aj možnosť zotrvania Británie v EÚ

23.08.2019 | Jaroslav Fabok

Nie každý britský politik zdieľa odhodlanie premiéra Borisa Johnsona spustiť brexit 31. októbra za akýchkoľvek podmienok. Dokonca ani časť vládnucich konzervatívcov nie je z takéhoto scenára nadšená. Líder opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn sa preto podujal k hľadaniu alternatívnych ciest, ktoré by zabránili brexitu bez dohody.

Jednou z možností ako eliminovať možnosť tvrdého brexitu, ktorú líder opozície navrhol, spočíva v jeho zvolení za dočasného premiéra. Ak by sa Jeremy Corbyn stal dočasným premiérom Spojeného kráľovstva, jeho prvé kroky by viedli k posunutiu termínu brexitu a vypísaniu nových parlamentných volieb.

Jeho cieľom je však aj radikálnejšia alternatíva. J. Corbyn plánuje pokúsiť sa usporiadať nové referendum o zotrvaní Spojeného kráľovstva v Európskej únii (EÚ). V takom prípade by v hre bola stále možnosť, že Briti nakoniec EÚ neopustia. O možnosti vypísania ďalšieho referenda v máji tohto roku hovorila aj bývalá premiérka Theresa Mayová.

Corbyn to nebude mať jednoduché

J. Corbyn sa púšťa do mútnych vôd a to nielen z dôvodu, že s požiadavkou o dočasné zvolenie na premiérsky post prišiel za svojimi politickými oponentmi. Koniec koncov iná možnosť sa mu ani neponúka. Týmto krokom však dáva jasne najavo, že v proeurópskom krídle vládnych konzervatívcov nevidí osobnosť, ktorá by sa na také niečo bola schopná podujať a zároveň doviesť tieto plány do víťazného konca.

