Covid-19 sa môže reaktivovať. Vírus bude bičom na fajčenie a obezitu

Z Južnej Kórey prichádzajú ďalšie dôkazy, že zbaviť sa nového koronavírusu v priebehu týždňov či dokonca mesiacov je nerealistické. Prevenciu pred chorobou môžu do vlastných rúk vziať aj samotní ľudia zbavením sa svojich nerestí a zlepšením svojho zdravotného stavu.

Záhadou pre mnohých vedcov sa stal relaps – návrat ochorenia – mnohých čínskych pacientov. Štandardne platí, že pokiaľ sú dva testy na vírus v priebehu 24 hodín negatívne, pacient sa považuje za vyliečeného. V Číne sa však objavilo viacero prípadov, keď sa človek označený za vyliečeného opäť nakazil. To začalo vzbudzovať mnoho otázok.

Obavy z Číny potvrdili aj vedci z Južnej Kórey. Krajina, ktorá je lídrom v testovaní, začala objavovať rastúci počet ľudí, ktorí boli pôvodne prehlásení za vyliečených, no následne u nich nastal relaps. Kým v stredu to bolo 51 jedincov, vo štvrtok sa ich počet zvýšil na 91.

Juhokórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb tvrdí, že vírus sa mohol „reaktivovať“. Je to podľa neho pravdepodobnejšia možnosť ako to, že by sa pacient mohol opäť nakaziť. Nastala by tak situácia, kedy sa vírus v ľudskom tele dostane do latentného stavu. Vírus nie je úplne zničený a ostane nečinný až do času, kým sa opäť reaktivuje.

„Toto číslo bude rásť, je to iba začiatok,“ tvrdí pre Reuters na margo opätovne nakazených jedincov Kim Woo-joo, profesor infekčných chorôb z Korea University Guro Hospital. V Južnej Kórei je oficiálne vyliečených 7-tisíc ľudí z viac ako 10-tisíc nakazených.

Vedci pracujú aj s inými variantmi. Jedným z nich sú chybné testy. Konvenčné RT-PCR testy môžu vykazovať falošne negatívne výsledky až v 30 percentách prípadov, tvrdí Dr. Harlan M. Krumholz, profesor medicíny z Yale University. Znamená to, že test vyjde negatívny, napriek tomu, že človek je v skutočnosti infikovaný. Dva testy za sebou toto riziko výrazne znižujú, avšak neeliminujú.

Ak by sa téza o „reaktivácii“ vírusu ukázala ako správna, znamenalo by to, že je prakticky nemožné vírus zničiť bez všeobecnej vakcinácie.

Covid-19 a fajčenie

Nová štúdia ukazuje, že fajčenie výrazne zvyšuje šancu prepuknutia choroby. Dôvodom je nadmerná produkcia enzýmov, ktoré umožňujú koronavírusu dostať sa do pľúcnych buniek. Fajčiari a ľudia s chronickými pľúcnymi chorobami majú zvýšené úrovne enzýmu ACE-2, ktorý pomáha prenosu vírusu do pľúc, kde sa replikuje.

Štatistiky dokumentujú, že mortalita na Covid-19 je väčšia u mužov ako u žien. V prípade Spojených štátov tvoria muži až 60 percent úmrtí na chorobu. Môže to súvisieť s faktom, že muži fajčia omnoho viac ako ženy. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie fajčí až 40 percent mužov, no iba deväť percent žien.

„Aby človek ochránil svoje zdravie, nie je lepší čas prestať fajčiť ako práve teraz,“ hovorí Janice Leungová, pneumologička z nemocnice Svätého Paula vo Vancouveri.

Covid-19 a obezita

Britská vláda varuje, že obézni ľudia sú vystavení zvýšenému riziku potreby hospitalizácie súvisiacej s Covid-19. Bloomberg tvrdí, že vedeckí poradcovia britskej vlády počas týždňa diskutovali o možnosti, že obezita patrí medzi dôležité rizikové faktory nakazenia sa chorobou.

Túto domnienku potvrdzujú aj prvotné dáta, podľa ktorých obezita vedie k ťažším stavom priebehu choroby. Vo Veľkej Británii je obéznych 29 percent obyvateľstva, na Slovensku je to viac ako pätina populácie.

S nadváhou, ktorou na Slovensku trpí až 60 percent dospelej populácie, súvisí rast výskytu vysokého krvného tlaku, cukrovky alebo srdcovocievnych chorôb. Práve cukrovka je spolu s pľúcnymi a srdcovocievnymi ochoreniami považovaná za hlavé rizikové faktory Covid-19 tvrdí Johns Hopkins University.

Keďže koronavírus napadá pľúca, ľudia s pľúcnymi chorobami sú najohrozenejšou skupinou pacientov. Pľúca okysličujú krv a nedostatok kyslíka vedie k zhoršeniu stavu ľudí so srdcovocievnymi chorobami. Zvýšené množstvo cukru v krvi zase vytvára prostredie, kde sa vírusu darí.

Aj keď o podpore prevencie ochrany zdravia hovorili politické strany pred voľbami, nový koronavírus môže dôležitosť tohto problému presunúť zo štátu na jednotlivcov.