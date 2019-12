Črtá sa historické víťazstvo konzervatívcov. Johnson sa dotiahol na Thatcherovú

12.12.2019, 23:13 | Jaroslav Fabok | © 2019 News and Media Holding

Prvý exit poll predikuje, že britská Konzervatívna strana na čele s Borisom Johnsonom dosiahne historické víťazstvo. Konzervatívci by takto výraznú parlamentnú väčšinu získali po prvý raz od roku 1987, kedy sa po tretí raz dostala do premiérskeho kresla Margaret Thatcherová.

Podľa predbežných výsledkov by strana pod taktovkou B. Johnsona získala väčšinu s 368 mandátmi. Víťazná strana pritom potrebuje obsadiť minimálne 326 z celkového počtu 650 kresiel v Dolnej snemovni britského parlamentu.

Neprehliadnite Dezinformácie a únik dokumentov. Zásahy do britských volieb sú masívne

Analytici sa domnievajú, že Rusko účelovo zasiahlo do predvolebnej kampane v Spojenom...

Dezinformácie a únik dokumentov. Zásahy do britských volieb sú masívne Odložia znova brexit? Britániu čakajú problémy

Chaotickú situáciu v Británii podporuje aj tamojší volebný systém, ktorí voličov...

O historické víťazstvo by išlo aj porovnaní s poslednými voľbami z roku 2017, v ktorých Konzervatívna strana získala 317 kresiel. Väčšinu tak nezískala a musela sa spoliehať na podporu severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP).

Labouristická strana na čele s Jeremym Corbynom by si naopak pripísala prehru, ktorú nezažila od 30. rokov minulého storočia. Exit poll pre labouristov totiž predikuje zisk 191 kresiel, čo je o 71 menej ako strana získala v roku 2017.

Brexit je o čosi reálnejší

Politickým dianím vyčerpaní britskí voliči zažili v poradí tretie parlamentné voľby v priebehu posledných piatich rokoch. Ich obsah sa niesol v znamení brexitu, ktorý je v Spojenom kráľovstve od roku 2016, kedy sa konalo referendum o vystúpení krajiny z Európskej únie, témou dňa.

Predbežné výsledky naznačujú, že sa napokon naplní jeden z viacerých predvolebných scenárov. Ten hovorí, že Spojené kráľovstvo bude mať v prípade suverénneho víťazstva B. Johnsona jednoduchšiu cestu k zrealizovaniu brexitu, ktorý by mal prebehnúť 31. januára 2020.

Ďalším krokom pre staronového premiéra bude spustenie rokovaní o obchodnom styku medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, ktoré začnú po oficiálnom odchode krajiny z únie.

Schválenie brexitovej dohody by s takto silným mandátom Konzervatívnej strany v Dolnej snemovni britského parlamentu nemalo byť problematické. Zdá sa, že B. Johnson aktuálne nebude potrebovať ani podporu severoírskej strany DUP. Tá sa síce samotnému brexitu nebráni, ale vyjadrila striktný nesúhlas voči terajšiemu zneniu dohody.

Počítanie hlasov

Aktualizované o 00:55: Výsledky, ktoré ponúka exit poll, sú založené na rozhovoroch s 20-tisícmi voličmi zo 144 volebných miestností, ktorí v čase konania prieskumu práve odvolili. Zistenia exit pollu sú štandardne veľmi presné a s odchýlkou niekoľkých mandátov v minulosti odzrkadľovali konečný oficiálny výsledok jednotlivých strán.

Podľa exit pollu do parlamentných lavíc v Spojenom kráľovstve zasadnú aj poslanci z menších strán. Zo súboja malých strán vyšla ako víťazná Škótska národná strana, ktorá by získala 55 poslaneckých mandátov. Liberálno-demokratická strana, na čele so škótskou političkou Jo Swinsonovou, by získala 13 kresiel.

Waleská sociálno-demokratická strana Plaid Cymru by získala tri mandáty a napokon Strana zelených Anglicka a Walesu by získala jedno poslanecké kreslo.