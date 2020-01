Cséfalvayová: Danko chce zneužiť parlament pred voľbami

09.01.2020, 17:00 | Eva Mihočková

Predsedníčka zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová (Dobrá voľba) je presvedčená, že debata o zabití iránskeho generála Solejmáního nepatrí na pôdu Národnej rady, ako to presadzuje predseda parlamentu Andrej Danko. Parlamentná diskusia o uznesení, ktoré by odsúdilo americkú akciu voči generálovi, by mala rovnaký cieľ ako debata o migrantoch pred voľbami v roku 2016, a to nájsť vhodného nepriateľa a strašiť ním v predvolebnej kampani. Podľa K. Cséfalvayovej by Slovensko malo byť v tejto súvislosti zdržanlivé a pýtať sa USA na dôvody zabitia iránskeho generála.