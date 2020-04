Ďalší povolebný prieskum: voľby by vyhralo OĽaNO, Za ľudí je mimo parlamentu

20.04.2020, 12:00 | TASR

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v polovici apríla, zvíťazilo by v nich hnutie OĽaNO so ziskom 29,9 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD s 18,3 percenta hlasov a na treťom mieste by sa umiestnilo hnutie Sme rodina s výsledkom desiatich percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v dňoch 14. až 17. apríla na vzorke tisíc respondentov realizovala agentúra AKO pre denník Nový Čas.