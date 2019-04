Ďalšia predzvesť hospodárskeho útlmu? Spotreba elektriny prudko klesla

28.04.2019, 18:59 | Ján Kováč | © 2019 News and Media Holding

Vládna koalícia by mala pozorne sledovať, čo sa deje v priemyselných firmách predtým, ako začne pred voľbami nerozumne míňať štátne peniaze. Jedným z nových signálov možného hospodárskeho útlmu je pokles spotreby elektriny. V marci sa prepadla medziročne o 7,4 percenta.

Pravdepodobným dôvodom je pokles produkcie v hutníckom priemysle. Ten sa začal už na jeseň minulého roku a vo februári 2019 dosiahol najvýraznejšie hodnoty. Výroba kovov a kovových konštrukcií medziročne klesla o 11 percent.

Ešte viac padli nové objednávky vo výrobe a spracovaní kovov. Tie signalizujú, ako sa bude firmám v odvetví dariť v budúcnosti. Objednávky vo februári poklesli o 14 percent.

Napríklad v automobilovom priemysle a v stavebníctve sa zatiaľ pokles dopytu neprejavuje. Aj celkové dáta o priemyselnej produkcii sú teraz pozitívne. Vlani totiž ešte prudko rástla produkcia v automobilovom priemysle. A v tomto roku zase odvetviu pomôže nábeh výroby v novej automobilke Jaguar Land Rover.

Očakávaný pokles dopytu

Útlm v ostatných odvetviach priemyslu však môže byť otázkou času. Hutníctvo je považované za „lakmusový papierik budúceho vývoja, tzv. predstihové odvetvie,“ uviedol vo svojej prognóze za február analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Vývoj v hutníctve spolu s ďalšími trendmi podľa neho naznačujú, že slabší dopyt na európskom trhu sa prejaví vo väčšej miere aj na číslach strojárov a výrobcov elektrických zariadení, ktoré zatiaľ podľa neho odolávajú spomaleniu európskej ekonomiky.

Pokles dopytu sa prejavuje už aj v očakávaniach výrobných firiem. Indikátor dôvery v priemysle, ktorý zisťuje a meria Štatistický úrad, je totiž na najnižšej úrovni od roku 2013. Najviac sa o to pričinili dve zložky tohto indikátora – očakávaná výroba a trend produkcie. Tu už nejde len o hutníkov, ale o celý priemysel.

Argumentom je teplá zima

Spotreba elektriny začala klesať od augusta minulého roka. Aj celkový výsledok za rok 2018 bol o niečo nižší ako v roku 2017. Boli to však nepatrné zmeny, ktoré na prvý pohľad nevyzerali zaujímavo. Aj preto, že predvlani bola spotreba historicky najvyššia.

Pokles odberu elektriny vo výške 7,4 percenta však už pôsobí dramaticky. TREND preto oslovil všetky tri distribučné spoločnosti, ktoré majú presné informácie, kto koľko elektriny míňa. Ich odpovede sú však prekvapujúco pozitívne – ich klientom sa očividne darí.

Západoslovenská energetika žiadny pokles spotreby nezaznamenala. Naopak, spotreba stúpla. V odvetví automotive o päť a v stavebníctve o osem percent. Vysvetliť sa to dá tým, že na západnom Slovensku má hutníctvo slabé zastúpenie, jasne dominuje automotive.

Veľké hutnícke fabriky sa sústreďujú v strede a na východe krajiny. Lenže ani tamojšie distribučné spoločnosti žiadne prevratné zmeny, ktoré by mohli signalizovať trend, neevidujú.

Oceliarska spoločnosť U. S. Steel KošiceZdroj: TASR

Ak spotreba niekde klesla, pripisujú to teplému počasiu, vďaka ktorému nebolo potrebné toľko kúriť. „V hutníckych podnikoch, ktoré má v portfóliu Stredoslovenská energetika, sme momentálne nezaznamenali žiadne relevantné výkyvy v spotrebe elektrickej energie,“ uviedla Michaela Krivá, hovorkyňa spoločnosti.

Ani portfólio Východoslovenskej energetiky nevykazuje žiadne výrazné zníženie spotreby. „Medziročne sme na rovnakej úrovni ako v roku 2018. Zníženie spotreby voči očakávaniam mohlo spôsobiť teplé počasie v zime 2019. Jednotliví veľkí zákazníci idú tak, ako sme prognózovali a nemáme žiadne upresnenia ani zníženia ich očakávanej spotreby,“ uviedla pre TREND Katarína Šulíková, špecialistka komunikácie Východoslovenskej energetiky Holding.

Hutníci v problémoch

Kde sa potom zobral 7,4-percentný prepad spotreby? Do úvahy pripadá vysvetlenie, že ho spôsobili veľké fabriky, ktoré nie sú pripojené na distribučnú, ale priamo na prenosovú sústavu. Preto distribučné spoločnosti nemajú informácie o ich spotrebe.

Železiarne U. S. Steel Košice podľa regionálneho denníka Korzár už chystajú prechod na skrátený pracovný týždeň od prvého mája. Zamestnanci by mali pracovať len štyri dni v týždni. Piaty by ostali doma, pričom by poberali 70-percentnú náhradu mzdy.

Podľa denníka o tom mali rokovať manažéri železiarní s odborármi minulý týždeň. Definitívne rozhodnutie ešte nepadlo. Hovorca fabriky Ján Bača to nekomentoval. Zároveň bežia vyjednávania o zvýšení miezd pre tento rok.

J. Bača sa zatiaľ k informáciám o poklese spotreby elektriny pre TREND vyjadriť nechcel. Firma plánuje o svojej situácii informovať v rámci prezentovania výsledkov za prvý kvartál.

Ekonomika spomaľuje

O nepriaznivom vývoji v hutníctve však niet pochýb. Nemá ich ani výkonný riaditeľ oravskej hutníckej fabriky OFZ Branislav Klocok.

„Hutníctvo ako odvetvie je charakteristické svojím cyklickým vývojom. Obzvlášť výroba ferozliatin. Tá je na začiatku reťazca a zvyčajne ako prvá pociťuje príznaky spomaľovania ekonomiky. Z tohto pohľadu OFZ nie je žiadnou výnimkou a už od konca minulého roku pociťujeme pokles cien našich výrobkov na svetových, ale najmä európskych trhoch,“ uviedol pre TREND šéf OFZ.

OFZ Istebné, výrobca ferozliatinZdroj: Maňo Štrauch

Firma sa vyrovnáva aj s rastúcimi cenami elektriny a emisných povolení. „Podstatným trendom je pokles cien našich výrobkov, ktoré sa dnes nachádzajú pod dlhodobými priemermi. Tento pokles je spojený najmä s významným nárastom importu na európske trhy z tretích krajín,“ spresnil B. Klocok.

V tomto roku budú podľa neho negatívne javy kulminovať, ale v druhom polroku už očakáva zlepšenie. „Pre budúci rok už očakávame návrat k stavu, ktorý viac zodpovedá dlhodobým priemerom.“

Pozor na balíčky

Situácia v slovenskej ekonomike nie je zďaleka čierna a nad poklesom produkcie niektorých odvetví nemá zmysel lamentovať. Na druhej strane má však v tejto neistej dobe význam pozornejšie sledovať trendy, ktoré situáciu v ekonomike vystihujú medzi prvými.

Takýmto trendom je napríklad aj vývoj spotreby elektriny. Zaujímavé bude sledovať, či sa výrazný pokles zopakuje aj v ďalších mesiacoch.

A treba dúfať, že k prípadnému ďalšiemu zhoršeniu sa končiaca vláda postaví zodpovedne, v súlade s odkazom bývalého ministra financií Petra Kažimíra. „Treba hovoriť pravdu, aby všetci vnímali realitu, ktorá je, že spomalenie rastu je realita a za kopcom je zlé počasie.“