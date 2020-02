Daniari lapajú firmy cez eKasu. Dokážu online odhaliť mnohé pochybenia

25.02.2020, 10:10 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Predĺžila sa lehota na odoslanie dátovej správy na 96 hodín a doklady sa tlačia rýchlejšie ako predtým. Aj takéto novinky priniesla novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice od roku 2020. Čo to znamená v praxi?

Podnikatelia majú 96 hodín na to, aby odoslali uloženú dátovú správu do systému eKasu, ak táto nebola zaslaná finančnej správe automaticky. Vlani pritom platila pôvodná lehota 48 hodín, dokedy to museli stihnúť. V praxi to znamená, že po novom už netreba odosielať takéto správy mimo prevádzkových hodín či počas víkendov.

Pomohlo to najmä podnikateľom, ktorí sa nachádzajú v zónach s častými a dlhotrvajúcimi výpadkami internetového spojenia. „Niekedy to môže trvať dlhšie ako dva dni, podnikatelia čelili pri pôvodnom časovom rozhraní pokutám. Predĺžením tejto lehoty tak predajcom vznikla väčšia časová rezerva, počas ktorej si môžu splniť svoju povinnosť voči finančnej správe,“ podotýka Marek Polic, garant ekonomických programov spoločnosti Kros.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť

Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.

Ďalšou výraznou zmenou v legislatíve od 1. januára 2020 je umožnenie priebežnej tlače bločku. Do 31. decembra minulého roka sa bločky z pokladnice nedali tlačiť priebežne, ale až po zaplatení za tovar.