Daniari na predaj a experti lúskajú tunelový oriešok: Najdôležitejšie správy dňa

20.11.2019, 19:00 | TREND.sk | TASR

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

Tunelový oriešok

Prieťahy o to, kto je zodpovedný za meškanie výstavby najdlhšieho diaľničného tunela arbitri, rozhodujú od začiatku roka. Kým Národná diaľničná spoločnosť (NDS) viní zhotoviteľa z toho, že na dostavbu diaľnice nemal kapacity, taliansko-slovenské konzorcium sa sťažuje na zle odhadnutú geológiu v súťažných podkladoch. Ktorý z aktérov má na svojej strane väčší kus pravdy, začali v januári posudzovať medzinárodní experti.

Prešlo to

Rozpočet Slovenska na budúci rok nie je podľa Európskej komisie (EK) úplne v súlade s požadovanými pravidlami. Aj napriek tomu ho však Komisia akceptovala a dala mu zelenú. Pri hodnotení štrukturálneho salda, ako aj výdavkového pravidla EK identifikovala riziko odchýlenia. Zároveň však vyzdvihla, že dlh SR je bezpečne pod hranicou 60 percent HDP. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.

Daniari na predaj

Záznam rozhovoru medzi podnikateľom Michalom Suchobom a Marianom Kočnerom, ktorý zverejnil Denník N, je ďalším nepriamym dôkazom o kšeftoch s vybavovaním DPH na finančnej správe. TREND nedávno upozornil na existenciu rôznych daňových vybavovačov, ktorí za vysokú odmenu ponúkajú podnikateľom pomoc s odblokovaním vratiek DPH. Prípad rozhovoru medzi M. Suchobom a M. Kočnerom je iný, pretože tu ide o daňového podvodníka, ale podstata je rovnaká – niekto ponúka služby daniarov na predaj.

Nový projekt na Patrónke

Medzi pripravovanými bytovými projektmi v Bratislave je aktuálne aj zámer Studnička, ktorý počíta s výstavbou vyše stovky bytov v lokalite Patrónka spadajúcej pod Staré Mesto. Nový obytný súbor navrhujú investori, ktorí majú v hlavnom meste aj ďalšie projekty.

Veľké prepúšťanie

Nemecký výrobca komponentov pre automobily Continental v stredu oznámil, že zredukuje výrobu v divízii motorov, pretože prísnejšie emisné pravidlá ohrozujú dopyt po komponentoch pre spaľovacie motory. V dôsledku toho zruší do roku 2028 približne 5 040 pracovných miest. Globálneho dodávateľa autokomponentov, ktorý zamestnáva viac ako 240-tisíc ľudí, zasiahol pokles dopytu po osobných automobiloch a posun od áut na benzín a naftu smerom k elektromobilom.

Daň zo zápchy

Do piatich rokov môže byť obmedzený vjazd áut s dieselovým pohonom do niektorých budapeštianskych obvodov. Povedal to v stredu v správach maďarskej komerčnej televízie RTL zástupca starostu zodpovedný za klimatickú ochranu Dávid Dorosz. Internetové vydanie denníka Magyar Hírlap v súvislosti s „daňou zo zápchy“ podotklo, že nový budapeštiansky starosta Gergely Karácsony v kampani pred októbrovými komunálnymi voľbami povedal, že na zavedenie dane zo zápchy sa chce obyvateľov mesta najskôr spýtať v referende.

Problémy s letnou lyžiarskou halou

Petíciu proti výrubu lesa z dôvodu výstavby Letnej lyžiarskej haly na Donovaloch podpísalo doteraz vyše 19 900 ľudí. Investor Igor Obšajsník tvrdí, že nie je v žiadnom konflikte s ochranármi, neziskovými organizáciami, správou Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) či Štátnou ochranou prírody. Hala by mala stáť 60 miliónov eur.