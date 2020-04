Danko reaguje na úvahy o návrate do čela SNS. Zvažuje odchod z politiky

19.04.2020, 10:06 | TASR

Andrej Danko odmieta úvahy o jeho opätovnej kandidatúre za predsedu SNS. Zvažuje definitívny odchod z politiky. Uviedol to pre TASR v reakcii na osobný názor podpredsedníčky SNS Evy Smolíkovej, ktorá povedala, že podľa nej Danko bude opäť pravdepodobne kandidovať. Uviedla tiež, že ak by kandidoval, mal by jej podporu. Nového predsedu má SNS voliť na sneme 12. septembra.