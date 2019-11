Danko chce tisícky nových bytov. Mali by ich stavať podniky

29.11.2019, 10:26 | TASR

Na Slovensku sa v krátkom období dvoch troch rokov postaví niekoľko tisíc bytových jednotiek vďaka schválenej novele zákona z dielne SNS. Presvedčený je o tom predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko. Uviedol to v súvislosti so schválením návrhu zákona o dani z príjmov.

„Dlhé roky sa tu trápia podnikatelia s tým, že nedokážu stavať bytové jednotky,“ poznamenal A. Danko v piatok na tlačovej konferencii. Veľké podniky, napriek tomu, že niekedy disponujú zdrojmi, nedokážu podľa neho stavať takéto byty práve preto, lebo majú veľa „daňovo-účtovných nástrah“.

Tento návrh by mal teda motivovať najmä veľkých zamestnávateľov, aby stavali podnikové byty. „Musíme ako štát hľadať motiváciu, ako ho motivovať, aby začal okrem klasickej mzdy hľadať aj cesty, ako zlepšiť sociálne zabezpečenie zamestnancov,“ skonštatoval A. Danko.

Plénum vo štvrtok schválilo novelu zákona o dani z príjmov z dielne koaličnej SNS, ktorou sa má zaviesť inštitút podnikových bytov. Poslanci ním chcú podporiť mobilitu pracovnej sily. Zavádza sa osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania pre daňovníka, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnávajúcim viac ako 49 zamestnancov, pre presne vymedzený typ budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov za presne vymedzených podmienok.

Podnikové byty by podľa návrhu nemali mať viac ako 100 štvorcových metrov a po desiatich rokoch ich bude možné predávať. Dohodou medzi zamestnávateľom a odborovými zväzmi by malo byť možné dohodnúť pásmo výšky nájomného. Zľava z výšky nájomného by sa nemala považovať za príjem a nemala by sa teda zdaňovať. Danko priblížil, že okruh sa podarilo rozšíriť aj na niektoré existujúce bytové jednotky vo vzťahu najmä k policajtom a hasičom.