Danko kritizoval Čaputovú: Do Prezidentského paláca vniesla politiku

17.11.2019, 15:35 | TASR

Demokracia a sloboda znamenajú aj zodpovednosť. Povedal to predseda SNS a Národnej rady (NR) SR Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Poukázal na silu dezinformácií a nárast extrémizmu. V súvislosti so základnými ľudskými právami a predĺžením moratória na prieskumy povedal, že ak návrh skončí na Ústavnom súde SR, rozhodnutie súdu budú rešpektovať.

Šéf parlamentu kritizoval nárast extrémizmu, k čomu podľa neho prispieva aj množstvo dezinformácií na internete. Skonštatoval, že online priestor je ťažko kontrolovateľný, napríklad aj Radou pre vysielanie a retransmisiu. Pripustil však, že k nárastu extrémistických síl môžu prispieť aj politici. Hádky na politickej scéne situácii podľa neho nepomáhajú, problém vidí aj v tom, že je na Slovensku veľké množstvo politických strán.

Na otázku o právach na informácie a predĺženie moratória na predvolebné prieskumy odpovedal, že ak má niečo ovplyvniť verejnú mienku, mali by to byť relevantné dáta. Potrebu riešiť metodiku prieskumov, objednávateľov či ich relevanciu je podľa neho potrebné riešiť aj do budúcna, či už poslanci prelomia veto prezidentky alebo nie.

Neprehliadnite Prezidentka Čaputová upozornila na krízu dôvery a nerovnosť v právach

Skonštatovala, že slobody občanom nechýbajú, nedostáva sa im však v potrebnej...

V tejto súvislosti povedal, že prezidentka „vniesla do Prezidentského paláca to, čo nemala, a to politiku“. Prezidentský palác sa podľa jeho slov stal politickým nástrojom. „Máme na to Ústavný súd, aby rozhodol. Verím, že k tomu zaujme stanovisko,“ dodal.

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie ocenil, že mladí ľudia sú dnes vo veľa veciach sebavedomejší a ocenil to. „Som šťastný, že naši ľudia sú iní, že môžu študovať v zahraničí, že môžu cestovať,“ povedal. Zdôraznil, že aj vďaka novembrovým udalostiam je Slovensko v súčasnosti zvrchovaným štátom. Podčiarkol však, že demokracia a sloboda znamenajú aj zodpovednosť.

Do budúcna by chcel Danko podľa svojich slov „hrdé Slovensko v EÚ, kde si nás budú vážiť“. Rovnako by chcel v budúcnosti vyvážený dialóg s USA, Veľkou Britániou, ale aj Čínou a Ruskou federáciou.