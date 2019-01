Danko nazval Nicholsonovú „cigánočkou“. SaS upozornila prokuratúru

27.01.2019, 21:08 | TASR

Pokiaľ by súd rozhodol, že titul JUDr. používa Andrej Danko nelegálne, šéf SNS a zároveň predseda Národnej rady (NR) SR by to rešpektoval. Vyhlásil to Andrej Danko v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.