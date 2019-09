Danko: Potrebujeme vnútroštátnu leteckú linku

11.09.2019, 12:36 | TASR

Slovensko potrebuje aspoň vnútroštátnu leteckú linku medzi Košicami, Popradom a Bratislavou. Je to potrebné preto, aby sme boli schopní udržať tieto letiská v prevádzke. Skonštatoval to predseda parlamentu a SNS Andrej Danko v súvislosti s tým, že sa národniarom nepodarilo presadiť zámer v podobe národného leteckého dopravcu. Tejto myšlienky sa však nevzdáva.

Poznamenal, že národný letecký dopravca u ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) nenašiel pochopenie.

„Ja verím, že dospejeme k tomu, čo som vždy hovoril, že potrebujeme aspoň internú lietajúcu linku medzi Košicami, Popradom a Bratislavou, lebo nebudeme schopní udržať tieto letiská, najmä Poprad, v prevádzke. Je tam strašne veľa problémov pri prevádzke v Poprade a tie letiská sú 30 rokov zanedbané aj z hľadiska náletových plôch, aj z hľadiska techniky,“ dodal A. Danko.

Podľa neho je preto potrebné hľadať nejaký systém. „Jedna z ciest je národný letecký dopravca. To však nemôžeme pri súčasnej finančnej situácii siliť,“ zdôraznil s tým, že v tejto súvislosti viedol aj rokovania, ktoré odovzdal ministrovi dopravy v kontaktoch s určitými dopravcami.

Neprehliadnite Sú to zbytočné lety. Vnútroštátne linky vo veľkom využívajú politici

Tri miliardy do vlakov ročne pomôžu zatraktívniť vlakovú dopravu, tvrdí nemecká...

Podotkol, že aj na Slovensku sa už používajú lietadlá na dopravu oveľa častejšie ako v minulosti. „Máme pomerne dobrú infraštruktúru letísk a my musíme hľadať nejakú koncepciu využitia,“ vyhlásil.

Zároveň skonštatoval, že je tiež „hriech“ nevyužívať Dunaj. „My sme jeden z mála štátov, ktorý toto zanedbal zo štátov, ktoré sa nachádzajú pri Dunaji. Len to chce naozaj zodpovednú a jasnú debatu, ale chce to aj väčšiu politickú moc,“ doplnil s tým, že Á. Érsek akceptoval, že by sa mohla pre odľahčenie dopravy v Bratislave urobiť nejakým spôsobom kyvadlová doprava pre smer Šamorín a obyvateľov oblastí pri Dunaji.