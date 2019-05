Danko s Kotlebom v otvorenom konflikte: predseda parlamentu chce vyvodiť dôsledky za rokovanie s ĽSNS

12.05.2019, 12:50 | TASR

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) sa bude svojich koaličných partnerov pýtať na rokovanie s ĽSNS a následne vyvodí dôsledky. Avizoval to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Predseda ĽSNS Marian Kotleba tvrdí, že strana rokovala so Smerom-SD o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, so SaS o odvolávaní šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) a s OĽaNO o obmedzení potratov.

„Neviem, s kým rokujete, ale dnes verejne hovorím, že ak rokujete s mojimi koaličnými partnermi, budem sa ich na to pýtať a ja vyvodím z toho zodpovednosť v rámci koalície. Ja si vyprosím, aby ste vy s niekým z koalície rokovali. Pretože ja chcem robiť politiku bez takýchto klamstiev,“ vyhlásil A. Danko.

M. Kotleba uviedol, že sa nepripravuje na povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, ale zastropovanie dôchodkového veku bolo aj v ich programe, preto ho chceli podporiť. „Rokujeme s každou stranou, s ktorou máme prieniky,“ dodal.