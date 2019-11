Danko stanovil dátum parlamentných volieb. Kampaň sa začne v utorok

04.11.2019, 10:00 | TASR

Voľby do Národnej rady (NR) SR budú v sobotu 29. februára 2020. Termín v pondelok vyhlásil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Oficiálna predvolebná kampaň sa podľa jeho slov začne v utorok (5. 11.). Pôjde o ôsme parlamentné voľby v histórii samostatného Slovenska.

Voľby majú byť podľa A. Danka bojom programov a toho najlepšieho, čo dokážu strany ponúknuť voličom. „Chcel by som požiadať politické strany a ich lídrov o férový politický zápas,“ zdôraznil.

Neprehliadnite Väčšina Slovákov nesúhlasí s 50-dňovým moratóriom na prieskumy

V médiách nebude možné zverejňovať prieskumy preferencií politických strán 50...

Väčšina Slovákov nesúhlasí s 50-dňovým moratóriom na prieskumy Moratórium na prieskumy sa predĺži na 50 dní pred voľbami

Zmeny sa majú týkať už budúcoročných parlamentných volieb

Občanov zas A. Danko vyzval, aby sa zaujímali o budúcnosť Slovenska a volili zodpovedne. „Váš hlas môže rozhodnúť o tom, akú pozíciu bude mať Slovensko v nadchádzajúcich štyroch rokoch,“ zdôraznil A. Danko a apeloval na voličov, aby nenechali svoj hlas prepadnúť.

Politické strany, hnutia či koalície majú podľa zákona podať kandidačné listiny najneskôr 90 dní pred dňom konania sa volieb zapisovateľovi štátnej komisie. Zaplatiť musia volebnú kauciu 17-tisíc eur. Vráti sa tým stranám, ktoré dostanú vo voľbách aspoň dve percentá hlasov.

Oficiálna volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR. Podľa Dankových slov by sa mala začať v utorok. Politické subjekty môžu na kampaň minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Musia mať transparentný účet. Kampaň sa končí volebným moratóriom, teda 48 hodín pred dňom konania sa volieb.

Voliť môžu podľa zákona občania SR, ktorí majú najneskôr v deň hlasovania aspoň 18 rokov. V parlamentných voľbách sa dá voliť aj zo zahraničia, a to poštou. Treba však o to požiadať. Možno to urobiť listom alebo elektronicky. Hlasovať možno v ktoromkoľvek meste či obci na Slovensku, nielen v mieste trvalého bydliska. Potrebný je na to však hlasovací preukaz.