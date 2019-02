Danko ohlásil, že pri Ústavnom súde bude držať stranu Ficovi. Chce tajnú voľbu

15.02.2019, 11:27 | TASR | TREND.sk

Nová voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR bude na schôdzi parlamentu, ktorá sa začína 26. marca. Podľa Andreja Danka by mala byť tajná, „keďže verejná zlyhala“. Za tajnú voľbu bojuje najmä Smer pod vedením Roberta Fica. Šéf SNS mu vyhovel aj v ďalšej otázke.

Pridal sa k jeho názoru, že súčasný prezident Andrej Kiska by už nových ústavných sudcov nemal menovať. Ako dôvod uviedol postup Ivana Gašparoviča, ktorý pred svojím odchodom z úradu nových sudcov nevymenoval. Vtedy však na súde chýbali štyria sudcovia, nie deviati a bol tak schopný riadne si plniť svoju funkciu.

Kandidátov do novej voľby možno navrhovať do 5. marca a tí z nich, ktorí už prešli výborom, by sa naň podľa názoru šéfa SNS nemuseli znova dostaviť.

A. Danko tiež uviedol, že budúci týždeň by sa mala zísť koalícia na rokovaní. Podľa predsedu parlamentu by sa do marca mali hľadať „prienikové mená“ a mal by sa zvoliť „aspoň nejaký“ počet kandidátov.

Zľahčoval tiež krízu, ktorú poslanci vyvolali, keď vyhlásil, že „na Slovákov nepadlo nebo“. Komplikácie pri voľbe ústavných sudcov si pamätá pri každej voľbe.