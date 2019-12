Daňo s Vaským pôjdu pred súd a Dankovo priznanie: Najdôležitejšie správy víkendu

15.12.2019, 18:30 | TREND.sk

O prípadnom väzobnom stíhaní neúspešného prezidentského kandidáta Martina Daňa a aktivistu Rudolfa Vaského bude rozhodovať sudca Okresného súdu Bratislava I. To, že na Okresný súd bol podaný návrh na vzatie dvojice do väzby, v nedeľu to potvrdil hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Sudca pre prípravné konanie až po naštudovaní veci bude rozhodovať o väzobnom stíhaní. Sudca pravdepodobne bude rozhodovať o väzbe už v nedeľu či najneskoršie v pondelok.

Predseda SNS Andrej Danko po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej prosil predsedu Smeru-SD a vtedajšieho premiéra Roberta Fica, aby vláda išla do predčasných parlamentných volieb. Povedal to v nedeľnej politickej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Zdôraznil, že mohol položiť vládu Roberta Fica aj Petra Pellegriniho (Smer-SD). „Rozhodol som sa vo vláde ostať,“ komentoval predseda Národnej rady (NR) SR. Uviedol, že jedným z dôvodov, prečo sa rozhodol ísť do spoločnej vlády so stranou Most-Híd, bolo to, aby spoločne postavili hrádzu proti extrémizmu.

Bývalá prokurátorka a dnes advokátka Eva Mišíková považuje agresívne osobné útoky poslanca Smeru Ľuboša Blahu na prokurátora Tomáša Honzu za nemiestne. Osobnými invektívami ho zasypal po tom, ako inicioval obvinenie Roberta Fica za hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Pozrite si jej celý rozhovor s Evou Mihočkovou.

V Sobotných dialógoch premiér Peter Pellegrini vyhlásil, že exministerka Andrea Klavská mala podporu. Povedal, že žiadnemu z ministrov sa nedostalo toľkej podpory z jeho strany, akej sa dočkali Tomáš Drucker a Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). V súvislosti s ich demisiou poznamenal, že aj on sám mal chuť to občas vzdať, ale „verejný záujem“ je pre neho dôležitejší. Téma reformy zdravotníctva, tzv. stratifikácia, bola v posledných mesiacoch podľa jeho slov najmä o emóciách. Tvrdí však, že bola pripravená najlepšie, ako to bolo možné. „Ostáva pekne pripravená pre ďalších.“

Britský premiér Boris Johnson chce dosiahnuť, aby Británia opustila EÚ do 31. januára 2020. Potom jeho vládu čakajú rokovania o novej obchodnej dohode s Európskou úniou, ktorá by mala byť uzavretá do konca roku 2020, uviedol v nedeľu pre televíziu Sky News britský minister Michael Gove. BBC pripomenula, že po viac ako troch rokoch debát o brexite čelí Johnson zápasu o zjednotenie krajiny, kde nezhody o tom, ako, kedy alebo či by mala Británia opustiť EÚ, rozdelili mestá, obce a dokonca aj rodiny.

Výsledky klimatickej konferencie OSN (COP25), ktorá sa v nedeľu po dvoch týždňoch skončila v Madride, kritizovali zástupcovia viacerých environmentálnych a neziskových organizácií, ako aj politici. Výkonný riaditeľ environmentálneho hnutia Greenpeace Martin Kaiser summit označil za „útok na srdce parížskej klimatickej dohody“. Podľa jeho slov zradila ľudí, ktorí na celom svete dlhodobo trpia následkami klimatickej krízy a volajú po rýchlom pokroku v otázke ochrany klímy.

Nemecká humanitárna organizácia Brot für die Welt (Chlieb pre celý svet) označila za „mimoriadne nezodpovedné, egoistické a krátkozraké“, že priemyselne rozvinuté bohaté štáty odmietajú najchudobnejším krajinám na svete poskytnúť prostriedky na boj proti dôsledkom klimatickej zmeny.