Deficit sa vláde vymyká spod kontroly. Najdôležitejšie správy dňa

15.11.2019, 18:52 | TREND.sk

Výber najdôležitejších správ zo Slovenska a zo sveta.

Vládou schválený rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022 nie je vo viacerých položkách príjmov a výdavkov verejných financií podložený reálnymi predpokladmi. Riziká návrhu rozpočtu dosahujú 1,3 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. V rámci hodnotenia návrhu rozpočtu to v piatok uviedol predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko.

Ak sa neprijmú dodatočné opatrenia do konca tohto roka, predpokladá, že deficit môže v roku 2020 dosiahnuť 1,8 percenta HDP a následne sa zvýšiť na 2,0 percenta HDP v roku 2021 a 2,5 percenta HDP v roku 2022. Podstatné je, že vláda v predloženom návrhu rozpočtu odsúva dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu za horizont roka 2020.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) si myslí, že poslanci neprelomia veto prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorým vrátila parlamentu novelu volebného zákona. Povedal to v piatkovej relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.

„Predpokladám, že tento zákon už 76 hlasov potrebných na prelomenie veta prezidentky nezíska,“ uviedol P. Pellegrini, ktorý dodal, že by museli koaliční poslanci zvažovať, či pôjdu do otvorenej spolupráce s ĽSNS, aby prelomili Z. Čaputovej veto. Zároveň uviedol, že ťažko hľadá logiku na číslo 50 dní, čo je počet dní pred dňom parlamentných volieb, keď by sa nemohli zverejňovať prieskumy politických preferencií.

Do konca roka 2021 by mali mať všetky deti do 15 rokov občiansky preukaz bez fotografie. Dôvodom je elektronizácia zdravotníctva. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok (14. 11.) podpísala novelu zákona o občianskych preukazoch z dielne ministerstva vnútra.

Občiansky preukaz bez podoby tváre bude slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej dokumentácie. Autentifikácia čipom bude od roku 2022 jediným spôsobom, ako sa do danej dokumentácie dostať. Polícia tak bude deťom mladším ako 15 rokov automaticky zasielať občiansky preukaz bez podpisu a fotografie držiteľa.

Až do 20. hodiny večer na Slovensku potrvú štátny smútok za obete dopravnej nehody, ktorá sa odohrala neďaleko Malanty pri Nitre. Pri tejto príležitosti prezidenta Zuzana Čaputová a premiér Peter Pellegrini zapálili na počesť obetí sviečku. Zapálili ju pred budovami Strednej odbornej školy techniky a služieb v Nitre a Gymnázia na Párovskej ulici v Nitre.

Tragická zrážka nákladného auta a autobusu si doteraz vyžiadala 12 obetí vrátane detí. Do nemocníc previezli ďalsích 20 zranených cestujúcich z autobusu. Počas štátneho smútku sa štátna vlajka spustí na pol žrde. Platí to aj pre ďalšie vlajky, ktoré môžu byť súčasťou vlajkovej výzdoby. Ministerstvo vnútra zároveň odporučilo zvážiť konanie verejných akcií, ktoré by mohli narušiť dôstojný priebeh štátneho smútku.

Globálny dlh vyskočil v 1. polroku na rekordných viac než 250 biliónov amerických dolárov (227,33 bilióna eur). Motorom bol nárast dlhov v USA a Číne, uvádza sa v správe Inštitútu pre medzinárodné financie (International Institute of Finance, IIF). Podľa IIF sa globálny dlh v prvých 6 mesiacoch 2019 zvýšil o 7,5 bilióna dolárov na 250,9 bilióna dolárov, pričom na konci tohto roka by mal prekonať hranicu 255 biliónov USD.

„Na Čínu a USA pripadá viac než 60 percent z tohto nárastu. Podobne dlh rozvíjajúcich sa ekonomík dosiahol nový rekord 71,4 bilióna USD (220 percent HDP). Keďže niektoré signály ukazujú spomalenie tempa akumulácie, odhadujem, že globálny dlh tento rok prekoná 255 biliónov dolárov,“ píše sa v správe IIF.

Nemecká automobilka Audi bude mať nového šéfa. Súčasný generálny riaditeľ Abraham Schot ukončí svoje pôsobenie vo funkcii koncom marca a na tomto poste ho od 1. apríla nahradí Markus Duesmann. Uviedol to v piatok šéf materskej spoločnosti Volkswagen Herbert Diess. Volkswagen si od výmeny šéfa divízie luxusných vozidiel sľubuje obrat k lepšiemu. Firma Audi patrila k vlajkovým lodiam VW, v poslednom období však v porovnaní s konkurenciou, ako sú BMW a Daimler, stále viac stráca.

M. Duesmann pôsobil práve v BMW a predtým aj v Mercedes-Benz, dcérskej firme Daimleru. Ako vo vyhlásení o zmene na vedúcom poste v Audi uviedol Diess, „Duesmann urobí všetko, čo je v jeho silách, aby využil obrovský potenciál značky Audi“. Okrem prevzatia vedenia v Audi bude mať M. Duesmann na starosti aj dohľad nad výskumom a vývojom v rámci celého koncernu VW. Toto portfólio prevezme od Diessa.