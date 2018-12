Demokracia upadá na úkor fašistických chúťok. Za slobodu treba bojovať

19.12.2018, 18:56 | Jozef Tvardzík | © 2018 News and Media Holding

V januári 1991 americký prezident George H. W. Bush povedal, že „koniec studenej vojny je víťazstvom celého ľudstva“. Prezident Václav Havel z druhej strany Atlantiku dodal, že „Európa sa pokúsi dať sebe historicky nový druh poriadku, ktorému sa hovorí zjednotenie“, teda budovať Európu, v ktorej už nikto silný nebude utláčať slabého. Dnes po vyše štvrťstoročí je sľubovaná demokracia vystavená útokom, dochádza k narušovaniu dôvery verejnosti k voľbám, k súdom, k médiám i vedcom.

„Prečo hovoríme znovu, už v 21. storočí, o fašizme? Kam sa podel ten optimizmus?“ pýta sa v knihe Fašizmus: Varovanie 81-ročná rodáčka z Prahy Madeleine Albrightová, ktorá bola počas prezidentovania Billa Clintona americkou šéfkou diplomacie.

Kto oprávnenejší by mohol položiť túto otázku ako autorka, ktorej vojna zmenila život a stala sa výraznou osobnosťou svetovej politiky. Počas detstva odišla s rodinou dvakrát do exilu. Prvýkrát pred Adolfom Hitlerom do Londýna, neskôr pred komunistickou totalitou definitívne do USA.

V knihe, ktorú napísala v spolupráci s novinárom Billom Woodwardom, vysvetľuje nástup totalitných a fašistických režimov v jednotlivých krajinách po 1. svetovej vojne s osobnými skúsenosťami diplomatky, ktoré dopĺňa o postrehy svojich študentov z Georgetown University.

Bývalá diplomatka tvrdí, že celé 20. storočie sa demokracia potýkala s fašizmom, ktorého obeťou sa stali desiatky miliónov ľudí. Po druhej svetovej vojne sa zdalo, že

