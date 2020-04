Deň po funuse. Štát prišiel s opatreniami neskôr, ako sa čakalo

02.04.2020, 07:00 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Rezort financií predstavil opatrenia pre biznis v rámci „Lex Korona“. Horúcim problémom pre podnikateľov ostáva platenie preddavkov po novom a nadväznosť na ďalšie zákony.

Málo, ale predsa. Návrhy rezortu financií pod vedením Eduarda Hegera, ktoré nedávno schválila vláda, nespôsobujú veľké nadšenie v radoch podnikateľov, mnohým sa zdajú príliš formálne. Veria však, že aspoň trochu zmiernia v biznise následky pandémie koronavírusu, ktoré pred pár týždňami doľahli aj na Slovensko.

Posunutie lehôt

Vláda sľubuje ďalšie opatrenia, ktoré však k dnešnému dňu nie sú podrobne zosumarizované vo vládnom návrhu a podnikatelia sú, pochopiteľne, každým dňom viac nervóznejší.

Po novom sa posúvajú lehoty pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásenia, ročné zúčtovania za zamestnancov aj termíny na podanie účtovných závierok či výročných správ. Daňové kontroly a konania budú prerušené okrem tých, pri ktorých sa majú firmám vracať financie. Daňové exekúcie sa počas pandémie odložia. To je len pár navrhovaných opatrení, ktoré ešte musí schváliť parlament.

Mnohí podnikatelia boli aj pred pár dňami vystavení veľkej právnej neistote pri podávaní daňových priznaní do konca marca, a to, či ho podať v termíne, aby to bolo v súlade so zákonom, a daň aj zaplatiť.

Podľa slov Martina Tužinského, daňového poradcu a predsedu Združenia účtovníkov Slovenska, zmeny prichádzajú o pár dní neskôr, ako ich firmy i účtovníci čakali: „Ten, kto nezaplatil daň do konca marca a nepodal daňové priznanie, vyhral.“

Je podľa neho škoda, že

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť